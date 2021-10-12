Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Украина - Босния: онлайн ⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Нападение в "Укрэксимбанке" 🚨 Задержание Саакашвили

Петиция Кондратюка

ДТП с Собчак

Каминг-ауты звезд

Заявление Притулы

Книга Бритни

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Дима Коляденко купил свою машину благодаря Ирине Билык (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
12 октября, 11:27
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украинские звезды рассказали "Сегодня", как называют свои авто и показали, что возят в салоне – смотрите сюжет с Коляденко, Приходько и Фаготом
Ирина Билык помогла Диме Коляденко купить автомобиль
Ирина Билык помогла Диме Коляденко купить автомобиль / Фото: Коллаж: Сегодня

Ракета на колесах, Жозефина и грузовик. Звезды украинского шоу-бизнеса весьма оригинальны в выборе "имен" для своих автомобилей.

Певица Анастасия Приходько, например, называет машину по разному.

Реклама

Ее зовут Жозефина, Жозочка моя, да. Моя девочка, чернышек мой, пятнышко, как я ее только не называю, – рассказала Приходько.

По характеру, говорит певица, ее машина – это сильная женщина, надежная и практичная. К зиме Настя готовит ее заранее, меняет резину и покрывает жидким стеклом. А что у нее в салоне?

У меня есть такая штучка, чтоб держать телефон, потому что езжу по навигатору. Обычно напитки, влажные салфетки, стерилизатор для рук. Обязательно должна быть зарядка, – рассказывает Анастасия Приходько.

Без антисептиков не садится в машину и Дмитрий Коляденко. Артист признался, что свою желтую красавицу называет просто – любимая. Машина досталась ему благодаря бывшей возлюбленной – Ирине Билык.

12 лет назад артистка заняла деньги на первый взнос. Автомобиль хотя и спортивный, но в нем можно разместить все. А еще, говорит артист, ее всегда замечают.

Реклама

Стоят черные, черные, черные – желтая машина! Ее сраз видно, что это машина Коляденко, – хвастается Дима.

В багажнике у него лежат концертные костюмы, пылесос, микрофон и даже фата.

Свою фартовую тачку эксклюзивно показал Фагот. Железного друга музыкант называет "грузовик", потому что вмещает машина все.

Как и летом, так и зимой – по всем дорогам движется на отлично. Главное – в холодное время – купить качественную резину, – советует Фагот.

О звездных авто смотрите в сюжете:

Реклама

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Ближайшие события

Miss Ukraine Universe-2021

15 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Дэниел Крейг уходит в отставку
ТОП-5 подружек Джеймса Бонда
Ева Грин
Ева Грин
Ольга Куриленко
Ольга Куриленко
Леа Сейду
Леа Сейду
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Ана де Армас
Ана де Армас
1/2
Опрос
Все обсуждают
Первое интервью Ани Лорак после 7 лет молчания
Что сказала певица?
Сольник звезды
Джамала
21 октября / 19:00
5 концертов октября
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять