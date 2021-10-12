Дима Коляденко купил свою машину благодаря Ирине Билык (видео)

Украинские звезды рассказали "Сегодня", как называют свои авто и показали, что возят в салоне – смотрите сюжет с Коляденко, Приходько и Фаготом

Ирина Билык помогла Диме Коляденко купить автомобиль / Фото: Коллаж: Сегодня

Ракета на колесах, Жозефина и грузовик. Звезды украинского шоу-бизнеса весьма оригинальны в выборе "имен" для своих автомобилей.

Певица Анастасия Приходько, например, называет машину по разному.

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Ее зовут Жозефина, Жозочка моя, да. Моя девочка, чернышек мой, пятнышко, как я ее только не называю, – рассказала Приходько.

По характеру, говорит певица, ее машина – это сильная женщина, надежная и практичная. К зиме Настя готовит ее заранее, меняет резину и покрывает жидким стеклом. А что у нее в салоне?

У меня есть такая штучка, чтоб держать телефон, потому что езжу по навигатору. Обычно напитки, влажные салфетки, стерилизатор для рук. Обязательно должна быть зарядка, – рассказывает Анастасия Приходько.

Без антисептиков не садится в машину и Дмитрий Коляденко. Артист признался, что свою желтую красавицу называет просто – любимая. Машина досталась ему благодаря бывшей возлюбленной – Ирине Билык.

12 лет назад артистка заняла деньги на первый взнос. Автомобиль хотя и спортивный, но в нем можно разместить все. А еще, говорит артист, ее всегда замечают.

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Стоят черные, черные, черные – желтая машина! Ее сраз видно, что это машина Коляденко, – хвастается Дима.

В багажнике у него лежат концертные костюмы, пылесос, микрофон и даже фата.

Свою фартовую тачку эксклюзивно показал Фагот. Железного друга музыкант называет "грузовик", потому что вмещает машина все.

Как и летом, так и зимой – по всем дорогам движется на отлично. Главное – в холодное время – купить качественную резину, – советует Фагот.

О звездных авто смотрите в сюжете: