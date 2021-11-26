Дима Коляденко рассказал, как вместе с Ириной Билык убегал из эротического шоу

Шоумен Дима Коляденко вспомнил, как развлекался вместе с бывшей возлюбленной – народной артисткой Ириной Билык. Однажды они попали в неловкую ситуацию

Дима Коляденко признался, что шуточно сделал предложение Ирине Билык / Фото: Инстаграм

Несколько лет назад за развитием скандальных отношений Ирины Билык и Дмитрия Коляденко, который рассказал, почему расстался с первой женой, наблюдала вся страна. В 2013 году, во время столичного концерта народной артистки, он признался ей в любви и подарил кольцо. Тогда общественность с нетерпением ждала, когда же влюбленные сыграют свадьбу, но этого так и не произошло.

Дима Коляденко признается, всегда знал, что свои отношения с Билык он никогда не узаконит.

Реклама

Я делал Ире предложение, но я чувствовал, что у нас не будет свадьбы. Да, мы пытались сделать ребенка, да, мы хотели, мы придумывали имя. Но я знал, что мы не будем вместе. У меня была чуйка такая. Я ей просто делал предложение, в шутку. Я знал, что Ира будет брать обручальные кольца, но замуж за меня никогда не выйдет, – рассказал шоумен.

Однажды Ирина Билык и Дмитрий Коляденко посетили шоу для взрослых / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

Отношения пары были насыщенными, влюбленные часто путешествовали вместе, летали на шоппинг. Однажды в Амстердаме попали на улицу красных фонарей, где как раз начиналось шоу для взрослых.

Мы заплатили на двоих сто евро. Открывается занавес, выходит мужчина и женщина. Мужчина раздевает женщину наголо. Она раздевает его, и они начинают перед всеми заниматься сексом. Короче, мы с Билык едва до гостиницы добежали, – поделился с журналистами канала "Украина" Коляденко.

Читайте также: