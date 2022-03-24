Директор Софии Ротару объяснил, почему певица избегает тему войны в Украине: "Она народная артистка СССР"

Пока украинские артисты активно воюют на информационном фронте и призывают россиян остановить диктатора-президента, София Михайловна исчезла с горизонта

Директор Софии Ротару прокомментировал ее молчание о войне в Украине / Фото: instagram.com/sofiarotaru.official, Коллаж: Сегодня

Месяц назад София Ротару сообщила , что она вместе с семьей находится в Киеве и молится о наших защитниках и мире в Украине. С тех пор артистка больше не появлялась на публике и в Сети.

В то же время, концертный директор Софии Михайловны Сергей Лавров объяснил, что артистка – аполитичная и она просто пытается избегать разговоров на тему войны.

Реклама

София Михайловна всегда была аполитичной, пыталась избегать разговоров на эти темы. Она – народная артистка СССР и одинаково хорошо относилась ко всем бывшим союзным республикам, – заявил Лавров, сообщает "КП".

Также директор Ротару вспомнил историю, как в 2014 году, после аннексии Россией Крыма, сын звезды Руслан Евдокименко "подставил свою маму фотографией с украинским флагом".

В 2014 году у Ротару был запланирован большой гастрольный тур по России. И ее сын Руслан Евдокименко опубликовал в соцсетях фотографию матери с желто-синим флагом, подписав "Слава Украине!". Разразился грандиозный скандал, все кричали, что Ротару предала нашу страну, и гастроли пришлось отменить, – сказал Лавров.

Директор признался, что давно не общался с Ротару и даже "боится ей звонить по телефону", поэтому не в курсе последних событий. Вероятно, это связано с задержанием сына и внука певицы, которые пытались сбежать из Украины в Молдову во время войны.

Кстати, вчера внук Ротару Анатолий Евдокименко впервые вышел на связь после неудачного побега из Украины. Однако он так и не прокомментировал последние события.

Реклама

Вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале. Там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!