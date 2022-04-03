Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам ‼ Переговоры с агрессором
Поиск на segodnya.ua

Предсказание Кинга

Уиллис болен

Злата обручена?

Нетребко очнулась

Энистон + Питт

НеАнгелы помирились
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Дирижера Оксану Лынив бойкотируют за сотрудничество с русскими артистами: "Это все равно, что обниматься с убийцами"

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
3 апреля, 18:33
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сообщается, что Лынив готова работать с исполнителями из россии, но для этого им нужно публично осудить войну
Известный дирижер Оксана Лынив попала в скандал
Известный дирижер Оксана Лынив попала в скандал / Фото: Facebook

В итальянском театре Comunale Bologna 7-9 апреля состоится премьера оперы "Иоланта" Петра Чайковского. Дирижером выступает Оксана Лынив, которая родом из Украины. Эту программу также планируют показать в Германии.

Как сообщается на официальной странице культурной платформы Ковчег "Украина" в Facebook, в постановке Лынив будут принимать участие российские артисты. Якобы с ними Лынив готова работать, если те напишут заявление об осуждении войны.

Реклама

Реклама

В связи с этим несколько украинских артистов отказались играть концерты и призывают бойкотировать их.

В это тяжелое время для моей страны, культурный фронт ведет не менее упорную борьбу! Я сообщаю, что не участвую в проектах, в которых задействованы русские и русская музыка, – написала оперная певица Людмила Корсун.

Людмила Корсун отказалась работать вместе с российскими музыкантами / Фото: facebook.com/luda.korsun

Реклама

Играть музыку русских композиторов и с участием российских музыкантов отказалась и композитор Виктория Полева. У нее также твердая позиция относительно этого вопроса:

Война идет везде, все духовные действия (а музыка и есть духовное действие) есть оружие. Каждое выступление украинского композитора сейчас является политическим выражением. И если моя музыка будет сливаться в одном концерте с русским, то это все равно, что обниматься с убийцами.

Виктория Полева отказалась сотрудничать с российскими артистами / Фото: facebook.com/victoriavita.poleva

Что говорит Лынив?

В Facebook дирижер написала, что никогда не выступала и не будет выступать в россии, а Чайковский не имеет отношения к действиям путина.

Общепопулярные призывы и лозунги сделать Чайковского ответственным в действиях нынешнего действующего президента России, преступника и убийцы, меня не убеждают, – заявила Лынив.

Справка: Оксана Лынив родилась в городе Броды Львовской области. Она стала первой женщиной в должности главного дирижера Оперы и филармонического оркестра в городе Грац. В 2021 году стала первым дирижером на Байройтском фестивале в Германии. Сейчас Лынив работает музыкальным директором Муниципального театра Болонье.

Президент Украины Владимир Зеленский наградил Оксану Лынив орденом княгини Ольги III степени.

Ранее сообщалось, что звезды со всего мира споют в поддержку Украины на концерте 8 апреля: там будут Мадонна, The Weeknd, Билли Айлиш и другие.

Вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале . Там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Звезды-донатеры
Финансово помогли Украине
1
Мила Кунис и Эштон Кутчер Мила Кунис и Эштон Кутчер
$35 млн
2
Дэвид и Викторя Бекхэм Дэвид и Викторя Бекхэм
$1,3 млн
3
Джоан Роулинг Джоан Роулинг
$1,3 млн
4
Стивен Спилберг Стивен Спилберг
$1 млн
5
Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс
$1 млн
6
The Weeknd The Weeknd
$500 000
7
Oxxxymiron Oxxxymiron
$40 000
За кулисами в Бирмингеме
Как вам фото Джамалы со звездой из Spice Girls Эммой Ли Бантон?
Больше фото
Молчат о войне
Звезды-рашисты
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко
Ани Лорак
Ани Лорак
Анна Asti
Анна Asti
Анна Седокова
Анна Седокова
Таисия Повалий
Таисия Повалий
Наташа Королёва
Наташа Королёва
Ёлка
Ёлка
MARUV
MARUV
Яна Соломко
Яна Соломко
София Стужук
София Стужук
Нонна Гришаева
Нонна Гришаева
Александр Панайотов
Александр Панайотов
1 /2
Покинули Россию
Российские звезды, уехавшие из РФ
1
Алла Пугачева и Максим Галкин Алла Пугачева и Максим Галкин
Израиль
2
Чулпан Хаматова Чулпан Хаматова
Латвия
3
Рената Литвинова и Земфира Рената Литвинова и Земфира
Франция
4
Иван Ургант Иван Ургант
Израиль
5
Семен Слепаков Семен Слепаков
Испания
6
Ксения Собчак Ксения Собчак
Израиль
7
Андрей Макаревич Андрей Макаревич
Израиль
8
FACE FACE
Неизвестно
Ваши краши
ТОП-3 новых секс-символа Украины
1
Валерий Маркус Валерий Маркус
2
Артем Дехтяренко Артем Дехтяренко
3
Александр Скичко Александр Скичко

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять