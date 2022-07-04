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"Дизель шоу" бросил на деньги семью покойной актрисы Марины Поплавской: новое разоблачение компании

Кристина Полякова Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня
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4 июля, 14:04
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Скандалы в "Дизель Студио" продолжаются. После заявлений потерпевшего режиссера о невыплате гонорара, в Сети отозвались другие "жертвы". Сестра Поплавской также заявила, что семья так и не получила от компании заработанные актрисой деньги
Руководство "Дизель Шоу" обвинили в невыплате гонораров покойной Марине Поплавской
Руководство "Дизель Шоу" обвинили в невыплате гонораров покойной Марине Поплавской / Фото: Коллаж: Сегодня

В Сети продолжается скандал вокруг "Дизель Студио". А все началось с того, что экс-реквизитор сериалов студии и автор юмористических роликов TikTok "Дизель" Николай Федосенков рассказал в Сети о том, как работодатели задолжали ему десятки тысяч гривен! Режиссер писал руководству на этот счет. Однако ответа так и не получил.

После огласки актер и художественный руководитель "Дизель шоу" Егор Крутоголов написал, мол Федосенков "занимается шантажом". Также он уверял, что режиссеру якобы заплатить 50% от запрошенной суммы.

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Впрочем, в подобную ситуацию с невыплатой заработанных денег во время сотрудничества с "Дизель шоу" попадали и другие люди.

"Дизель Студио" и Марина Поплавская

Родная сестра актрисы "Дизель шоу", которая погибла в 2018 году, пожаловалась, что компания не выплатила ее семье гонорары, заработанные юмористкой на последних концертах.

Об этом женщина написала в комментариях под постом-разоблачением Николая Федосенкова с аккаунта Марины. Режиссер опубликовал в Facebook соответствующие скриншоты.

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Комментарии сестры Поплавской Людмилы. Фото: скриншоты из Facebook Николая Федосенкова
Комментарии сестры Поплавской Людмилы. Фото: скриншоты из Facebook Николая Федосенкова
Комментарии сестры Поплавской Людмилы. Фото: скриншоты из Facebook Николая Федосенкова
Комментарии сестры Поплавской Людмилы. Фото: скриншоты из Facebook Николая Федосенкова
Комментарии сестры Поплавской Людмилы. Фото: скриншоты из Facebook Николая Федосенкова
Комментарии сестры Поплавской Людмилы. Фото: скриншоты из Facebook Николая Федосенкова
Комментарии сестры Поплавской Людмилы. Фото: скриншоты из Facebook Николая Федосенкова
Комментарии сестры Поплавской Людмилы. Фото: скриншоты из Facebook Николая Федосенкова
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Отметим, что страница не верифицирована соцсетью как официальная, но на нее подписано более 19 тыс. человек. Также в профиле много фото актрисы до ее смерти и на нее подписаны коллеги из "Дизель шоу".

Аккаунт Марины Поплавской. Фото: скриншот Instagram

После гибели моей родной сестры руководители шоу не сочли нужным вернуть семье честно заработанные Мариной средства за четыре концерта, которые прошли в Киеве, Луцке, Львове, а также за съемки летом 2018 года в сериале "На троих". Я не знаю точной суммы, но понимаю, что речь идет о немалой сумме. О каких-либо компенсациях по поводу гибели на рабочем месте и говорить не надо, – написала сестра актрисы Людмила.

По словам родственницы Поплавской, продюсеры "Дизель шоу" организовали пышные похороны сестры. Но фактически та сама его себе и оплатила деньгами, которые не выплатили ее семье.

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Экономия безопасности и экономия на гонорарах. Нет человека – нет оплаты труда. Так что же выходит? Что фактически ритуальные услуги Марина сама себе и оплатила. Назвать это просто цинизмом – не сказать ничего. Если для администрации шоу это норма, то пусть их поступки будут на их "совести", – отметила женщина.

Как уверяет Людмила, руководство шоу, анонсируя "новые слезные песни в память о своей коллеге", спекулирует на смерти Поплавской. А фонды, открытые племянницам актрисы, якобы не существуют.

Фонды и депозиты, якобы открытые племянницам Марины Поплавской, которые господин Бланар, а также господин Крутоголов анонсировали на всю Украину, – откровенная ложь. Юридически это невозможно, – отметила сестра Поплавской.

По мнению Людмила, у руководителей шоу "проблемы с отсутствием морали, совести и достоинства".

В компании "Дизель Студио" пока не комментировали новые обвинения в свой адрес.

Что известно о смерти Марины Поплавской

20 октября 2018 года автобус, в котором были участники "Дизель шоу", столкнулся с грузовиком на Житомирской трассе.

Марины Поплавской не стало в 2018 году
Марины Поплавской не стало в 2018 году

В результате ДТП четверо коллег Марины Поплавской получили различные травмы, а сама она погибла до приезда скорой помощи. Согласно информации СМИ, актриса сидела на переднем сиденье автобуса.

Кристина Полякова
Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня

В журналистике с 2016 года. Пишу о самых актуальных темах из мира шоу-бизнеса и культуры. Увлекаюсь игрой на барабанах и путешествиями.

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