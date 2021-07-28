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Дизель шоу ответили на обвинения в расизме: Мы высмеяли тенденции кинематографа

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
28 июля, 12:36
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Юмористическое шоу раскритиковали за расистские и гомофобные шутки в номере "Тарас папуас" с чернокожими актерами. Авторы проекта не принимают обвинения и говорят, что "защищали" персонажа Тараса Бульбу, а скандал – "искусственный"
Дизель шоу прокомментировали обвинения в расизме после своего номера "Тарас папуас"
Дизель шоу прокомментировали обвинения в расизме после своего номера "Тарас папуас" / Фото: Скриншот из видео

Мы за равноправие людей. Одинаково сильно любим всех зрителей, которые понимают оба языка, на которых мы шутим. Наше качество юмора им близко и понятно. Этим роликом мы точно не хотели никого обидеть, и это самый настоящий пример сатиры, – комментирует ситуацию художественный руководитель "Дизель шоу" Егор Крутоголов.

По словам авторов той самой миниатюры "Тарас-Папуас нашего кино", идея написания такого номера возникла по двум причинам:

  • их возмутила новость, что в музыкальном фильме "Золушка", новой экранизации от Sony и Amazon Prime, фея будет гендерно-нейтральной;
  • их удивила позиция Американской киноакадемии "Оскар", которая выпустила ряд квот для представителей этнических групп, ЛГБТ и людей с физическими особенностями и женщин.

Если юмор нашего шоу не понятен, обращайтесь к авторам проекта, то есть к нам. Но не выдумывайте несуществующих глупостей, – подчеркнул шеф-редактор проекта Алексей Бланарь.

Кадр из номера "Дизель шоу" / Скриншот из YouTube

Авторы "Тараса Папуса" также объяснили главную мысль номера якобы цитатой одного из персонаей в исполнении актера Евгения Сморигина: "Послушайте вы, ремесленники, ну почему вы постоянно лезете в наши произведения, а? Вам нужно испортить сюжет? Напишите свой и потом портите. А в произведения классиков не лезьте, они вас всех переживут".

Мы высмеяли тенденции мирового кино, пытаясь защитить украинскую классику от популярных решений, – подытожили в "Дизель шоу".

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Авторы проекта также отмечают, что номер понравился многим зрителям и что скандал вообще "искусственный".

Действительно, много комментариев с одобрением можно увидеть под видео в YouTube, однако также есть много зрителей, высказавшихся против шуток, озвученных в номере.

Напомним, что ранее об этом номере "Дизель шоу" рассказал актер, которого изначально приглашали в нем сниматься.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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