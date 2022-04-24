Поднимают боевой дух и вселяют веру: украинские песни о войне, которые надо добавить в плейлист

24 февраля навсегда войдет в историю черным цветом. Это день, когда Россия напала на Украину, без оглашения войны. Это вопиющее событие разделило жизнь каждого украинца на до и после. Наша нация сейчас сильна и объединенная как никогда. Миллионы людей защищают Родину по всем фронтам. Артисты – не исключение. Кто-то с оружием в руках, другие – с помощью острого слова, волонтерства и благотворительных инициатив на благо Украины, а также своего голоса.
В светлый праздник Пасхи делимся песнями от украинских артистов, которые нашли в себе силы выпустить новые хиты, ведь для многих сейчас музыка – настоящее спасение от тревог и горестей, которые переживает каждый украинец из-за российского вторжения.
Следующие хиты заставляют сердце биться сильнее: они о войне, о нашей победе, о мужестве украинского народа. Обязательно добавьте их в свой плейлист!
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Украинские песни о войне, которые надо услышать
ARMY REMIX | Andriy Khlyvnyuk x The Kiffness
Pink Floyd/Andriy Khlyvniuk – "Ой у лузі червона калина"
Александр Пономарев – "УКРАЇНА ПЕРЕМОЖЕ"
PROBASS ∆ HARDI – "ДОБРОГО ВЕЧОРА"
Сергей Бабкин: "Я солдат" – Русский военный корабль, иди нах*й
Макс Барских – "Буде весна"
"Антитіла" – "Топити за своє"
Artem Pivovarov – "Не твоя війна"
ТНМК и Kozak System – "Мамо"
Тарас Боровок — "Байрактар"
Оля Цибульская – "Минає день"
KAZKA — I Am Not Ok
MELOVIN — "Не зволікай"
Олег Скрипка – "Героям слава!"
"СКАЙ" — "Не Відступати і Не Здаватись"
THE HARDKISS – "Як ти?"
Настя Каменских — "Я – Україна"
TamerlanAlena X Andi Vax – "Моя Україна"
Go_A – Kalyna
ROXOLANA – І СіЮ / I SeeYou
Tabakov – "Забирайся, війна!"
Наталія Могилевська – "Ми будем стояти!"
Марія Яремчук – "Дорога Воїна"
GARNA – "Моя Земля"
Арсен Мирзоян "Моя країна"
Благодарим всех артистов, которые продолжают трудиться и в это самое непростое время в современной истории приободрять украинцев.
Верим в ВСУ и нашу победу!
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