Дмитрий Гордон пристыдил обнаженную Наташу Королеву, которая проводит ритуалы для похудения

Журналист не удержался и высмеял певицу, которая решила подзаработать на марафоне по похудению. Также Гордон показал одно из позорных фото инфоциганки. Это нужно видеть

Дмитрий Гордон высмеял рашистку Королеву / Фото: Коллаж: Сегодня

Ранее Наташа Королева откровенно признавалась в любви Украине и своему родному городу Киеву. Но после 24 февраля певица замолчала. Она так и не смогла сказать ни слова о полномасштабном вторжении РФ. Вместо этого артистка успела поразвлечься с Тарзаном на 9 мая и оторваться в речном круизе по Волге.

За эти месяцы ужасной войны молчаливая Наташа Королева только решилась заняться инфоциганством, или как говорит певица, онлайн-марафоном о похудении.

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На днях Дмитрий Гордон опубликовал в Instagram фото Наташи Королевой, которая в обнаженном виде вверх ногами выполняет "ритуалы для похудения". На снимке певица написала, что подобные упражнения приносят ей огромный результат.

Однако у журналиста сложилось свое впечатление от увиденного.

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Киевлянка наташа королева, не поддержавшая Украину, делает все, чтобы куриные мозги перетекли в свиную ж*пу. Ну или наоборот, – подписал фото с певицей Гордон.

Примечательно, что журналист написал имя и фамилию артистки с маленькой буквы.

Фолловеры оценили чувство юмора Гордона и также осудили Королеву:

Испанский стыд. У них там с трусами действительно какая-то беда.

Она уже как ее примат (Тарзан), голая бегает.

Нечему перетекать.

Это россияне используют ж*пу как голову, потому что они думают пятым местом.

А где "огромный результат"?

Скриншот Instagram

Напомним, ранее Дмитрий Гордон уже критиковал Наташу Королеву за ее нейтральность.

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Отметим, пока Наташа Королева игнорирует войну, мама и сестра "Русалки" поддерживают Украину.