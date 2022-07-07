Дмитрий Гордон пристыдил обнаженную Наташу Королеву, которая проводит ритуалы для похудения

Ранее Наташа Королева откровенно признавалась в любви Украине и своему родному городу Киеву. Но после 24 февраля певица замолчала. Она так и не смогла сказать ни слова о полномасштабном вторжении РФ. Вместо этого артистка успела поразвлечься с Тарзаном на 9 мая и оторваться в речном круизе по Волге.
За эти месяцы ужасной войны молчаливая Наташа Королева только решилась заняться инфоциганством, или как говорит певица, онлайн-марафоном о похудении.
На днях Дмитрий Гордон опубликовал в Instagram фото Наташи Королевой, которая в обнаженном виде вверх ногами выполняет "ритуалы для похудения". На снимке певица написала, что подобные упражнения приносят ей огромный результат.
Однако у журналиста сложилось свое впечатление от увиденного.
Киевлянка наташа королева, не поддержавшая Украину, делает все, чтобы куриные мозги перетекли в свиную ж*пу. Ну или наоборот, – подписал фото с певицей Гордон.
Примечательно, что журналист написал имя и фамилию артистки с маленькой буквы.
Фолловеры оценили чувство юмора Гордона и также осудили Королеву:
- Испанский стыд. У них там с трусами действительно какая-то беда.
- Она уже как ее примат (Тарзан), голая бегает.
- Нечему перетекать.
- Это россияне используют ж*пу как голову, потому что они думают пятым местом.
- А где "огромный результат"?
Напомним, ранее Дмитрий Гордон уже критиковал Наташу Королеву за ее нейтральность.
Отметим, пока Наташа Королева игнорирует войну, мама и сестра "Русалки" поддерживают Украину.
"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"