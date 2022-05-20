В своем Instagram-аккаунте знаменитый украинский журналист, который ранее пристыдил Ларису Долину за ее пропутинскую позицию, снова прошелся по знаменитостям-рашистам.
Дмитрий Гордон опубликовал фото, на котором запечатлены российские исполнители: Олег Газманов, Лариса Долина, Григорий Лепс, Надежда Бабкина, Николай Басков и Александр Маршал.
Эти давно выжившие из ума восковые гниды публично поддержали массовое убийство украинцев. Мы должны знать этих "героев" в лицо, – подписал снимок журналист.
В комментариях к посту Дмитрия поддержали его подписчики:
- "Фотка прямиком из палаты"
- "Когда деньги важнее и дороже совести"
- "Разочарование"
Напомним, ранее также рашист Григорий Лепс приезжал на Донбасс петь для российских оккупантов. Тогда артиста жестко пристыдила Тина Кароль, назвав его "едой для червей".
Деньги пойдут в фонды, помогающие Украине