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Дмитрий Гордон в объятиях с женой Алесей Бацман взбудоражил Сеть

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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14 февраля, 15:43
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Звездные супруги нестандартно поздравили всех влюбленных с Днем святого Валентина
Дмитрий Гордон с Алесей Бацман поздравили влюбленных с Днем святого Валентина.
Дмитрий Гордон с Алесей Бацман поздравили влюбленных с Днем святого Валентина. / Фото: instagram.com/gordondmytro/

14 февраля весь мир отмечает День влюбленных. Многие селебретис поздравляют парочек с праздником и вспоминают свои романтические события. Вот и Дмитрий Гордон вместе со своей женой Алесей Бацман не забыли о такой дате.

В Instagram Дмитрий Гордон опубликовал фото с любимой и поздравил своих фолловеров с праздником.

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Святой Валентин справа от меня немного позади. С праздником!, – написал журналист.

Дмитрий Гордон с супругой в зале.
Дмитрий Гордон с супругой в зале. / Фото: instagram.com/gordongram

Гордон добавил в посте фото из тренажерного зала. На кадре журналист с женой предстали в спортивных костюмах, а позади них стоит манекен для отработки боксерских ударов (именно этого манекена Гордон назвал святым Валентином ).

Фолловеры не смогли пройти мимо фото и засыпали семейку комментариями:

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  • Святой Валентин уже лишился сегодня кадыка?
  • Прекрасная пара. Молодцы.
  • Дмитрий, хотите себе гульку на голове как у Алеси?
  • Дмитрий, с праздником! И пусть св. Валентин охраняет вашу любовь!
  • Может день Святого Дмитрия
Скриншот Instagram/ gordondmytro

Кратко о Гордоне и Бацман

Напомним, Алеся Бацман – третья жена Дмитрия Гордона. У супругов есть трое дочерей – Санта, Алиса и Лиана.

Дмитрий Гордон с супругой Алесей Бацман
Дмитрий Гордон с супругой Алесей Бацман / Фото: Facebook

С Бацман Гордон познакомился в 2009 году. Тогда ходили слухи, что молодая журналистка забрала Дмитрия от жены Елены Сербиной. Но Алеся уверяет, что это не так.

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По официальным данным, у Гордона в общем семеро детей. Однако, по словам журналиста, не все они хотят быть публичными, потому мало рассказывает об их жизни.

Гордон рассказал, что его сын Ростислав работает на YouTube и прилично зарабатывает. Еще один наследник Дмитрий – композитор в Голливуде, вместе с ним в Лос-Анджелесе живет брат Лева.

Кроме сыновей, у Гордона еще четверо дочерей. Одна из них работает на крупную американскую компанию.

Раньше Алеся Бацман рассказала о ревности и брачном контракте с Гордоном.

Элина Пелешенко
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