Дмитрий Гордон в объятиях с женой Алесей Бацман взбудоражил Сеть

14 февраля весь мир отмечает День влюбленных. Многие селебретис поздравляют парочек с праздником и вспоминают свои романтические события. Вот и Дмитрий Гордон вместе со своей женой Алесей Бацман не забыли о такой дате.
В Instagram Дмитрий Гордон опубликовал фото с любимой и поздравил своих фолловеров с праздником.
Святой Валентин справа от меня немного позади. С праздником!, – написал журналист.
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Гордон добавил в посте фото из тренажерного зала. На кадре журналист с женой предстали в спортивных костюмах, а позади них стоит манекен для отработки боксерских ударов (именно этого манекена Гордон назвал святым Валентином ).
Фолловеры не смогли пройти мимо фото и засыпали семейку комментариями:
- Святой Валентин уже лишился сегодня кадыка?
- Прекрасная пара. Молодцы.
- Дмитрий, хотите себе гульку на голове как у Алеси?
- Дмитрий, с праздником! И пусть св. Валентин охраняет вашу любовь!
- Может день Святого Дмитрия
Кратко о Гордоне и Бацман
Напомним, Алеся Бацман – третья жена Дмитрия Гордона. У супругов есть трое дочерей – Санта, Алиса и Лиана.
С Бацман Гордон познакомился в 2009 году. Тогда ходили слухи, что молодая журналистка забрала Дмитрия от жены Елены Сербиной. Но Алеся уверяет, что это не так.
По официальным данным, у Гордона в общем семеро детей. Однако, по словам журналиста, не все они хотят быть публичными, потому мало рассказывает об их жизни.
Гордон рассказал, что его сын Ростислав работает на YouTube и прилично зарабатывает. Еще один наследник Дмитрий – композитор в Голливуде, вместе с ним в Лос-Анджелесе живет брат Лева.
Кроме сыновей, у Гордона еще четверо дочерей. Одна из них работает на крупную американскую компанию.
Раньше Алеся Бацман рассказала о ревности и брачном контракте с Гордоном.