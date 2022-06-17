Дмитрий Комаров в свой день рождения выставил на аукцион любимую машину (фото)

В свой 39 день рождения путешественник Дмитрий Комаров решил продать свой автомобиль, а полученные средства передать на помощь украинцам и бойцам ВСУ

Дмитрий Комаров продает автомобиль, чтобы помочь Украине / Фото: instagram.com/komarovmir

Сегодня свой день рождения празднует украинский путешественник и телеведущий Дмитрий Комаров. За время своей карьеры он повидал множество удивительных стран и культур. Но из-за войны красочные путешествия пришлось отложить – сегодня Комаров документирует все, что происходит в Украине.

Свой 39-й день рождения Комаров решил тоже посвятить помощи другим и выставил на аукцион свой автомобиль Сhrysler Сrossfire. Об этом телеведущий рассказал в Instagram.

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Хочу использовать эту дату с пользой для Украины. Выставляю на аукцион когда-то любимую мной "игрушку". В этой машине было придумано много сюжетов "Мира наизнанку", – рассказал Дмитрий.

Автомобиль телеведущий приобрел в 2013 году у владельца небольшого автопарка и все это время он радовал своего владельца. Комаров заявил, что готов отдать машину тому, кто предложит за нее наибольшую сумму.

Я схожу в МРЕО на переоформление с тем, кто предложит самую большую цену. Если будет желающий купить конфиденциально – схожу с представителем. Вся сумма – на помощь Украине. Уверен, вы не сомневаетесь, что я правильно направлю средства и отчитаюсь публично. Если покупатель захочет – появится в соцсетях и СМИ. Нет – останется анонимным, – сообщил Комаров.

Ранее флаг Украины, подписанный лидером Kalush Orchestra, купили за 18,4 тыс. гривен на аукционе.