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Дмитрий Монатик отменяет все концерты "до прекращения преступных военных действий российской власти"

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19 марта, 16:16
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Музыкант Дмитрий Монатик отменяет все свои запланированные выступления из-за военных действий, которые совершает Россия в отношении Украины
Дмитрий Монатик отменил все концерты из-за войны
Дмитрий Монатик отменил все концерты из-за войны / Фото: instagram.com/monatik_official

Украинский певец и продюсер Дмитрий Монатик, который ранее обратился к российским коллегам с просьбами прекратить убийства украинских детей, заявил об отмене своих концертов.

В своем Instsgram-аккаунте Монатик сообщил, что из-за событий в Украине его команда приняла решение перенести все выступления артиста до мирных времен. Артист уверен, что сейчас не подходящий момент для зажигательных шоу.

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В Украине полномасштабная война. Гибнут наши люди, дети, разрушаются наши города. Все концертные шоу MONATIK, запланированные ранее (Прибалтика, Турция, Казахстан, Египет) переносятся до прекращения преступных военных действий русской власти на территории суверенной Украины. Верим, что совсем скоро мы увидимся в мирное время, – написал исполнитель.

Напомним, ранее Дмитрий Монатик записал видеообращение на английском языке, в котором призвал весь мир стать на сторону Украины и помочь украинцам прекратить кровопролитную войну.

Мы верим, что совместные усилия сделают свое дело и вскоре мы будем праздновать победу, ведь за нами правда, мы – на своей земле.

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