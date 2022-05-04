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Дмитрий Ступка признался, что на самом деле стало причиной развода с Полиной Логуновой

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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4 мая, 11:09
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Актер Дмитрий Ступка дал эксклюзивное интервью программе "Зірковий шлях", в котором рассказал свою версию расставания с Полиной Логуновой
Дмитрий Ступка впервые прокомментировал развод с Полиной Логуновой
Дмитрий Ступка впервые прокомментировал развод с Полиной Логуновой / Фото: instagram.com/stupka777

О том, что они с Дмитрием больше не пара Полина сообщила у себя в соцсетях. В недавнем интервью бизнесвумен сказала, что не хочет называть причину развода, а потом добавила – они не сошлись характерами.

Дмитрий же в интервью программе "Зірковий шлях" признался, что инициатором расставания стала Полина.

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Познакомилась с американцем и сказала: Дима, я тебя больше не люблю.

Как рассказал актер, они не с Логуновой разошлись в канун Нового года – 31 декабря. Первое время Ступка очень переживал.

Я плакал очень много. Мне хреново было. И по этому поводу и из-за того, что я не вижу своего ребенка. Потому что я приходил домой – она постоянно бежала ко мне на руки. Она меня очень любит, я ее очень люблю. И конечно мне было очень плохо и досадно, что я не буду жить с дочкой и не буду видеть, как она растет

Однако со времен он ситуацию отпустил и теперь спокойно относится к расставанию с Полиной.

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Я на самом деле ничего не имею против, это ее жизнь, ее выбор.Я не могу дать ей того, что она хочет сейчас, а тот человек может. Поэтому она сделала такой выбор, ей так комфортнее, она его значит любит. Может влюбилась с первого взгляда, да и все.

Как отметил Дмитрий, Полина не препятствует общению дочери с ним. В будущем Богдана будет приезжать из США в Украину и некоторое время жить с отцом.

Напомним, ранее Полина Логунова утверждала, что они с Дмитрием они не вместе с января, а встречаться с новым бойфрендом стала после расставания с мужем.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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