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Дмитрия Гордона осудили за дружбу с покойным путинским артистом Иосифом Кобзоном

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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5 апреля, 00:43
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Украинский журналист высказал свою версию, почему его коллега Дмитрий гордон перестал общаться со своими многочисленными друзьями из России

Журналист и блогер Дмитрий Гордон не боится высказывать громкие фразы в адрес российских артистов, которые замалчивают или поддерживают войну в Украине. Уроженку Киева Наташу Королеву известный журналист и вовсе покрыл матом.

В своих последних интервью Гордон говорил о том, что после начала войны в Украине у него не осталось друзей в России. Свое мнение насчет этого высказал украинский журналист Виталий Портников.

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По словам журналиста, Гордон долгое время старался поддерживать связь со старыми друзьями из российского шоу-бизнеса, но все изменилось, когда с началом полномасштабной войны его "друзья" отказались поддержать Украину.

Однако, по мнению Портникова, Гордону стоило пересмотреть своих товарищей еще в 2014 году, с началом боевых действий в Украине. Ведь даже после этого журналист продолжал поддерживать связь со многими рашистами.

В свое время Дмитрий Гордон считал Иосифа Кобзона своим приятелем и не отказался от дружбы с этим пылким поклонником Владимира Путина и его донецких наемников даже после 2014 года. Хорошо, что прозрение приходит вовремя! я уверен, что сейчас бы Кобзон, известный ветеран советской армии, был бы живой, в первых рядах путинской агрессии против Украины и призывал российскую армию оперативнее убивать украинцев! Но Кобзон умер...и не нужно от дружбы с ним отказываться, – высказался Портников.

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Мария Коробова
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