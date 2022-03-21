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Дно! Позорище!: Маша Ефросинина опустила Полину Гагарину за "антинацистский" концерт в Лужниках

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21 марта, 09:02
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Российским звездам, которые поддержали Путина и его рашистский режим, еще долго придется отвечать за содеянное, поддержку коллег и репутацию они точно потеряли
Маша Ефросинина высказалась о Полине Гагариной
Маша Ефросинина высказалась о Полине Гагариной / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Пока украинские города горят в огне российской оккупации, в Лужниках отпраздновали присоединение Крыма и начало войны. Катя Осадчая и Алан Бадоев уже высказали все, что думают об артистах, поддержавших Путина.

Свое отношение к российской певице Полине Гагариной, которая тоже вышла на сцену "Лужников", высказала и телеведущая Маша Ефросинина.

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В своем Instagram украинка жестко обратилась к певице-рашистке и показала ужасные кадры войны в Украине. Своей публикацией Ефросинина передала мнение, пожалуй, всех украинцев.

Празднует смерть украинских детей! Дно! Позорище! А также продажные Тинуська, Коляня, Эскадрон и прочая ш**шеская гнилота, которые за сахар и медальку будут целовать подошву царя, – написала телеведущая.

Скриншот

Сама же Полина Гагарина пока никак не комментирует в своих соцсетях войну в Украине и свое участие в пропагандистских мероприятиях рашистов.

Однако, напомним, что есть и те, кто разочаровался в режиме Путина – российская актриса Чулпан Хаматова сбежала из России в Латвию и там отреклась от президента-тирана.

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