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До сих пор не верим, что они – не вместе: вспоминаем самые романтичные фото Дантеса и Дорофеевой

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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31 марта, 14:35
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Несколько недель назад стало известно о том, Надя Дорофеева и Владимир Дантес развелись. В это не верится, поэтому многие поклонники пары по-прежнему рассматривают совместные фото пары
Фото со времен, когда пара еще была счастлива вместе
Фото со времен, когда пара еще была счастлива вместе

Надя Дорофеева и Владимир Дантес считались одной из самых красивых и крепких пар украинского шоу-бизнеса. Но оказывается, нет ничего вечного. Недавно они объявили о расставании.

Романтические отношения Дорофеевой и Дантеса начались в 2011 году, спустя четыре года сыграли свадьбу. В официальном браке уже бывшие супруги прожили семь лет. Но их корабль любви разбился. О причинах расставания они не говорят. Но недавно экс-солист дуэта "Время и Стекло" Позитив случайно проговорился в шоу "Комендантский час" о том, что у Нади появился другой. Так это или нет, покажет время.

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Дантес и Дорофеева
Дантес и Дорофеева / Фото: instagram.com/vladimirdantes

Самые красивые и романтичные фото Дантеса и Дорофеевой

А пока что предлагаем вам поностальгировать. Мы собрали красивые и романтичные фото Дантеса и Дорофеевой, опубликованные на их страницах в Инстаграм, сделанные в момент, когда они еще были счастливы.

Экс-пара щедро делилась общими фото в соцсетях
Экс-пара щедро делилась общими фото в соцсетях / Фото: instagram.com/vladimirdantes

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Бывшие супруги регулярно радовали поклонников красочными фото из отпуска.

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Вместе посещали гламурные мероприятия.

Наслаждались компанией друг друга в поездках и во время домашнего досуга.

Вместе вели "Орел и Решку".

Как раньше уже точно не будет. Поклонники все же надеются, что это не расставание, а всего лишь кризис, который можно пережить. Как говорится, поживем – увидим.

Также сейчас обсуждают новое интервью Макса Барских.

Напоминаем, вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале. Там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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