Совет Андрея Беднякова, потерявшего маму, разрывает душу: прислушайтесь, пока не поздно

Ведущий Андрей Бедняков родом из Мариуполя. В блокадном городе до начала апреля находились его родные: мама, сестра. После сообщений о том, что родным Андрея удалось покинуть город, пришла шокирующая новость: мама Беднякова скончалась.
Сейчас телеведущей переживает очень тяжелое время. Как и миллионы украинцев, из-за российского вторжения потерявших дом, родных, он старается держаться, но боль от потерь из-за российского сапога просто разрывает душу.
В Instagram он опять обратился к маме с благодарностью и призвал всех позвонить своим мамам и в очередной раз сказать слова любви.
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Напомним, ранее Андрей Бедняков затроллил рашистов и их жен.
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