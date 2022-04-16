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Совет Андрея Беднякова, потерявшего маму, разрывает душу: прислушайтесь, пока не поздно

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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16 апреля, 17:54
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Известный телеведущий и шоумен переживает сейчас очень непростое время... Не пропустите трогательный и болезненный пост Беднякова
Андрей Бедняков скорбит и призывает уделять родителям больше времени
Андрей Бедняков скорбит и призывает уделять родителям больше времени / Фото: instagram.com/biedniakov, открытые источники

Ведущий Андрей Бедняков родом из Мариуполя. В блокадном городе до начала апреля находились его родные: мама, сестра. После сообщений о том, что родным Андрея удалось покинуть город, пришла шокирующая новость: мама Беднякова скончалась.

Сейчас телеведущей переживает очень тяжелое время. Как и миллионы украинцев, из-за российского вторжения потерявших дом, родных, он старается держаться, но боль от потерь из-за российского сапога просто разрывает душу.

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Андрей Бедняков до сих пор не может прийти в себя

В Instagram он опять обратился к маме с благодарностью и призвал всех позвонить своим мамам и в очередной раз сказать слова любви.

Стоит всем и каждому воспользоваться советом от Андрея Беднякова, пока не поздно...

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Напомним, ранее Андрей Бедняков затроллил рашистов и их жен.

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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