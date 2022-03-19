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До слез: Слава Каминская в условиях войны проехала 1700 км, чтобы быть со своими детьми

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19 марта, 08:39
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Артистка рассказала душераздирающую историю, которую нельзя читать без слез
Слава Каминская поделилась непростой историей
Слава Каминская поделилась непростой историей / Фото: www.instagram.com/babaslavka

С этим до сих пор невозможно смириться, но в Украине уже 24-й день идет война, которую развязал путин против украинского народа. Сейчас столько боли и человеческого горя, что каждый из нас еле справляется. Недавно своей непростой историей поделилась певица Слава Каминская.

На своей странице в инстаграме артистка рассказала, что наконец воссоединилась с детьми и теперь радуется таким ранее незаметным и совершенно обыденным вещам.

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Мы вместе …?? Я проехала более 1700 км, чтобы наконец-то быть рядом со своими детьми. "Мама" – первое слово в жизни ребенка, а ребенок – это первая ответственность и сила женщины! Я ни разу не выезжала сама за пределы Киева. Потому что до этой войны мои страхи были дурацкими и надуманными. Мои ценности были фейковыми. Я никогда не думала, что начну плакать, когда приму ванну. Я никогда не думала, что я паркуюсь, как олень , а вожу еще хуже. Я вообще никогда не думала! И еще я никогда не прощу тех , кто лишил наших матерей детей и наших детей – родителей. Я откровенно ненавижу тех, кто придумал, что люди – разменная монета. Горите в аду!

И сейчас миллионы людей согласятся со словами Славы Каминской. Поклонники артистки очень рады, что она наконец со своей семьей.

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Кстати, ранее Потап объяснял Бузовой, почему украинцы сейчас так ненавидят русских.

Мы продолжаем верить в ВСУ и скорую победу!

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