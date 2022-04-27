До встречи в суде? Оксана Билозир наехала на Полякову и Матвиенко из-за песен

Народная артистка Украины обвинила исполнительниц в том, что они нарушают авторское право

Оксана Билозир пригрозила судом Оле Поляковой и Тоне Матвиенко / Фото: Коллаж: Сегодня

Вероятно, в украинском шоу-бизнесе зреет новый скандал. Легенда сцены Оксана Билозир пригрозила Оле Поляковой и Тоне Матвиенко за то, что те якобы исполнили ее композиции без разрешения.

В своем Facebook-профиле артистка опубликовала пост, в котором разнесла своих коллег. Оксана Билозир возмущена, что некоторые артисты не считаются с интеллектуальными и авторскими правами.

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Мне, конечно, приятно, что многим из вас нравятся песни, которые я исполняю, но чтобы уже так нагло их перепевать? Несмотря на авторское право, интеллектуальные права, прожитую мною жизнь в моих песнях... Неужели не хватает творческой фантазии и своего креативного мышления? Напоминаю, что война войной, а законы в Украине работают! Хотите получать письма-счастья?, – написала Билозир.

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В своем обращении она упомянула Олю Полякову, которая недавно представила песню "Колискова мелодія України" на всем известную мелодию Мирослава Скорика.

Вот, как звучит оригинал, в исполнении Оксаны Билозир:

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Обвинила артистка и Тоню Матвиенко за песню "Коханий" – ее Игорь Билозир посвятил Оксане Билозир и Квитке Цисык. В 2013 году Тоня Матвиенко выступила с этим хитом на "Украинской песне года":

Песню "Коханий" впервые исполнила Оксана Билозир еще во времена ВИА "Ватра", солистом которого был ее первый муж – Игорь Билозир.

Оксану Билозир поддержали подписчики в соцсети – они уверены, что за нарушение авторского права необходимо нести ответственность:

"Поддерживаю, Оксана Владимировна! Украсть песню легче, чем написать, еще и выдать ее за свою... есть и такое! Только у нас забывают или вообще не знают, что духовное рейдерство – тоже преступление!"

"Соглашаюсь! Нам нужно ценить авторов, исполнителей и тот жизненный путь, который проходит песня, чтобы дойти до сердца слушателей! Разрешение на исполнение песни – это должно быть как закон!"

Скриншот: facebook.com/oksana.bilozir

Напомним, ранее мама Кузьмы Скрябина обвинила лейбл в похищении авторских прав на творчество музыканта.