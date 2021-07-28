Добавлял наркотики в кофе и бил во время беременности: 5 жутких признаний супруги Джеджулы

Юлия Леус дала откровенное интервью, в котором не стала скрывать подробности жизни со своим супругом, ведущим Андреем Джеджулой

Андрей Джеджула бил беременную супургу / Фото: instagram.com/djedjula, Скриншот из YouTube

Юлия Леус, которая ранее призналась, почему молчала о насилии со стороны мужа, поделилась сразу несколькими подробностями об их жизни, от которых многим стало не по себе – об этом подписчики Юлии написали ей в комментариях под интервью для программы "Без комплексов".

Собирал компромат

Юлия рассказала, как нашла на телефоне Андрея несколько видео с его бывшей девушкой – на них та запечатлена не в лучшем виде. Эти ролики, по словам Юлии, Джеджула хранил, чтобы в случае чего обнародовать их и использовать в качестве компромата.

Это были видео разного характера – и сексуального, и с алкоголем, много всего", – говорит Юлия.

Леус призналась, что сама удалила эти ролики с телефона мужа.

Подмешивал наркотики в кофе

По словам Юлии, Андрей когда-то подмешивал наркотические вещества ей в кофе.

Он мне в кофе наркоту подкидывал и наблюдал, как я на беговой дорожке занимаюсь. Я чувствую – у меня сердце "вылетает", руки дрожат и с меня течет. А я вообще не потею никогда, а тут встала – и как из ведра течет, и я не понимаю, что происходит, – заявила Юлия.

Андрей Джеджула / Фото: YouTube

Бил во время беременности

Перед этим, по словам Юлии, супруг поднимал на нее руку, когда она была беременной и плевал в лицо.

Он мне плевал в лицо и снимал это на камеру, при этом оскорблял. Начались очень сильные оскорбления друг друга, – вспомнила Леус.

Юлия описала сцену ссоры, когда они с Андреем разбили вазы, после чего Джеджула якобы взял супругу за волосы и толкнул в разбитое стекло.

Хорошо, что у меня был комбинезон плюшевый, и я упала на бок, не на живот. У меня весь бок синий был, и стекло меня не порезало. Он просто начал это все снимать и ехидно ржать, – поделилась Юлия.

Юлия Джеджула / Фото: instagram.com/yla__yla

Лгал в соцсетях и СМИ

После ссоры Юлия попала в больницу. У нее была истерика и начались сильные боли в животе. Врачи пытались ее успокоить и просили вызвать супруга в клинику. Однако Джеджула не приехал. Вместо этого он опубликовал в Instagram фото с вечеринки, которую, по словам Юлии, на тот момент провел за две недели до публикации снимка. На фото он позирует с Настей Каменских.

На следующий день в интервью он заявил, что Юля попала в больницу, потому что якобы приревновала его к "недостаточно одетой Каменских" и все ее переживания – это лишь "гормоны" на фоне беременности.

Скриншот: Instagram

Скрывал COVID-19

Юлия заявила, что некоторое время в одной квартире вместе с ними жили племянник, сын и отец Андрея. Последний, как оказалось позже, болел COVID-19, но Юлии с грудничком на руках об этом никто не сказал.

Леус собралась и уехала, при этом она два дня провела в квартире, где лежал больной COVID-19 отец ее супруга.

Девушка также заявила, что в тот период их с Джеджулой дочке должны были делать две прививки для новорожденных. По словам Юлии, Андрей знал, что малышка заражена коронавирусом, но никому об этом не сказал.

Я ему сказала: "Ладно, ты мне враг. Но с ней ты так за что?" Как так можно поступить со своим ребенком? Ребенку четыре месяца, – поделилась Леус.

По словам Юлии, Андрея выгнали с работы из-за того, что он скрывал, что болеет COVID-19. Как говорит Леус, в тот период Джеджула ходил на телеканал, театр и вел мероприятия.

Напомним, Джеджула собирается судиться с супругой из-за маленькой дочери.

Смотрите полное интервью Юлии Леус: