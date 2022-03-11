Добрий вечір, ми з України! На ком женат секс-символ Николаевской ОГА Виталий Ким и что о нем известно

За время войны глава Николаевской ОГА стал супергероем соцсетей и настоящим сердцеедом благодаря своему боевому настрою и оптимизму

Биография Виталия Кима, главы Николаевской ОГА. / Фото: Facebook

Наша жизнь кардинально изменилась после вторжение России в Украину. Вместо развлекательных шоу и мониторинга страниц знаменитостей мы стали каждый день смотреть и слушать наших политиков. За эти 16 дней войны некоторые украинские политические деятели стали нашими звездами и даже секс-символами! Владимир Зеленский, Алексей Арестович, Михаил Федров и другие очень запали в душу украинцам и всему миру

Также стал кумиром украинцев глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким. Более того, для женщин он стал настоящим крашем (англ. сленг – человек, который очень нравится). Неудивительно, что многие красавицы интересуются его жизнью, особенно личной.

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Виталий Ким стал поводом для мемов.

"Сегодня" рассказывают, на ком женат Виталий Ким и что известно о его биографии.

40-летний глава Николаевской ОГА уже давно женат. Вместе с любимой Юлией Ким воспитывает троих детей: две дочери – Евгению и Александру, а также сына, которого зовут Руслан.

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Виталий Ким с женой и сыном.

Виталий Ким с детьми.

Виталий Ким с детьми и любимой.

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Виталий Ким: биография

Виталий Александрович родился 13 марта 1981 года в Николаеве. Его отец заслуженный тренер по баскетболу, в свое время играл в молодежной сборной СССР.

Ким свободно владеет английским, частично знает корейский и французский языки.

В 1998 году начал заниматься предпринимательской деятельностью. С 2005 года по 2011 год Ким руководил несколькими предприятиями в Николаеве, а также занимался международными инвестициями.

В 2015 году Виталий Александрович был руководителем аналитического департамента Министерства аграрной политики Украины. Также он был основателем группы девелоперских компаний и занимался строительством жилых комплексов "Апельсин", "Концерт", "Уютный".

Виталий Ким с 2020 года – председатель Николаевской ОГА.

С 25 ноября 2020 года Ким занимает должность главы Николаевской ОГА.

Интересные факты о Виталии Киме

6 марта 2022 года Ким был удостоен Ордена Богдана Хмельницкого III степени – за весомый личный вклад в защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, мужество и самоотверженные действия, проявленные при организации обороны населенных пунктов от российских захватчиков.

/ Фото: скриншот

Самая популярная фраза Виталия Кима, которой он всегда начинает свои видеообращения в военное время: "Добрий вечір, ми з України".

Виталий Ким сам ведет официальную страницу главы Николаевской ОГА в Facebook и в Telegram-канале.

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