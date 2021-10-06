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Добрыднева сбежала от бойфренда-тирана и пережила анорексию: Это был абьюз чистой воды

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
6 октября, 20:30
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Солистка группы "Пара Нормальных" впервые рассказала о том, что ей пришлось пережить в отношениях с экс-бойфрендом. Будучи на пике славы, звезда встретила свою любовь, которая вскоре превратилась в абьюз
Анна Добрыднева впервые рассказала о токсичных отношениях
Анна Добрыднева впервые рассказала о токсичных отношениях / Фото: instagram.com/anna_dobrydneva

36-летняя певица Анна Добрыднева, которая стала одной из судей на шоу "Співають всі", призналась, что ее бывший возлюбленный оказался настоящим тираном. По словам артистки, все начиналось как сказка, но завершилось – обесцениванием с его стороны.

В программе "ЖВЛ" Анна Добрыднева рассказала, что вначале бизнесмен был галантным, а их отношения были похожи на сказку. Все изменилось, когда они начали жить вместе. Тогда мужчина, с которым Анна планировала свадьбу и семью, превратился в тирана. Он относился к ней как к горничной и критиковал.

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Он постоянно говорил, что ты вот это не так сделала, и потом вот это, – поделилась певица.

Большим ударом для певицы стало обесценивание ее творчества. Когда распалась группа "Пара Нормальных", Добрыднева захотела начать сольную карьеру. Но избранник был против этого.

Тебе осторожно внушают, что ты кроме него никому не нужна. Сейчас мы понимаем, что был абьюз чистой воды. Я почувствовала агрессию в свой адрес, очень сильную и просто свалила, – сказала Анна Добрыднева.

Анна Добрыднева
Анна Добрыднева / Фото: instagram.com/anna_dobrydneva

Правда, на этом черная полоса в жизни Анны не закончилась. В тот период квартиру певицы ограбили, а с одной выпущенной песней концерты артистка давать не могла. Звезда выживала с помощью различных подработок – записывала беки, писала песни в соавторстве. Такой стресс привел к нервной анорексии – звезда сильно похудела.

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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