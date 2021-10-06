Добрыднева сбежала от бойфренда-тирана и пережила анорексию: Это был абьюз чистой воды

Солистка группы "Пара Нормальных" впервые рассказала о том, что ей пришлось пережить в отношениях с экс-бойфрендом. Будучи на пике славы, звезда встретила свою любовь, которая вскоре превратилась в абьюз

Анна Добрыднева впервые рассказала о токсичных отношениях / Фото: instagram.com/anna_dobrydneva

36-летняя певица Анна Добрыднева, которая стала одной из судей на шоу "Співають всі", призналась, что ее бывший возлюбленный оказался настоящим тираном. По словам артистки, все начиналось как сказка, но завершилось – обесцениванием с его стороны.

В программе "ЖВЛ" Анна Добрыднева рассказала, что вначале бизнесмен был галантным, а их отношения были похожи на сказку. Все изменилось, когда они начали жить вместе. Тогда мужчина, с которым Анна планировала свадьбу и семью, превратился в тирана. Он относился к ней как к горничной и критиковал.

Реклама

Он постоянно говорил, что ты вот это не так сделала, и потом вот это, – поделилась певица.

Большим ударом для певицы стало обесценивание ее творчества. Когда распалась группа "Пара Нормальных", Добрыднева захотела начать сольную карьеру. Но избранник был против этого.

Анна Добрыднева / Фото: instagram.com/anna_dobrydneva

Правда, на этом черная полоса в жизни Анны не закончилась. В тот период квартиру певицы ограбили, а с одной выпущенной песней концерты артистка давать не могла. Звезда выживала с помощью различных подработок – записывала беки, писала песни в соавторстве. Такой стресс привел к нервной анорексии – звезда сильно похудела.

Реклама

Другие новости по теме: