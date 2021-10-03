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Добрынин заговорил о пополнении в семье с Квитковой: Она хочет девочку

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
3 октября, 20:41
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Украинский телеведущий Никита Добрынин и его супруга Дарья Квиткова в июле впервые стали родителями. Теперь звездные мама и папа совмещают воспитание ребенка и работу
Никита Добрынин рассказал о возможном пополнении в семье
Никита Добрынин рассказал о возможном пополнении в семье / Фото: facebook.com/nikitadobrynin

Спустя несколько месяцев после появления первенца Никита Добрынин и Даша Квиткова, которые недавно съездили на отдых за 224 тысячи гривен, уже задумываются о пополнении в семье.

В интервью для программы "Світське життя" Никита Добрынин признался, что когда они выбирали имя для своего сына – Льва, то размышляли над несколькими вариантами.

У нас было пять вариантов имен. И они все были очень крутые. Я даже не хочу разглашать их, потому что верю, что мы ими воспользуемся. Когда только Даша родила, ее привезли в палату, она сказала, что хочет девочку, – рассказал Никита Добрынин.

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Даша Квиткова опубликовала фото с сыном
Даша Квиткова опубликовала фото с сыном / Фото: instagram.com/kvittkova

За историей развития отношений Даши Квитковой и Никиты Добрынина наблюдала почти вся страна. Они стали первой парой главного популярного романтического шоу, у которой сложились отношения, и победительница вышла замуж за главного героя. 12 августа 2020 года Добрынин и Квиткова устроили торжественную свадебную церемонию, а 13 июля этого года у пары родился первенец Лев.

Звездные родители почти сразу же показали его фотографию в соцсети, в отличие от многих других знаменитостей, которые первое время предпочитают скрывать лицо новорожденного чада от публики.

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Смотрите интервью Даши Квитковой в программе "Зірковий шлях":

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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