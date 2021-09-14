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Добрынин и Квиткова заплатили за отдых 225 тысяч грн: Можем себе позволить

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"
14 сентября, 13:30
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Никита Добрынин и Даша Квиткова запланировали отпуск с ребенком. Пара долгое время мечтала отдохнуть в одном из отелей Турции. Сумма за поездку оказалась немалой
Никита Добрынин и Даша Квиткова едут на отдых в Турцию
Никита Добрынин и Даша Квиткова едут на отдых в Турцию / Фото: facebook.com/nikitadobrynin

Поклонников Никиты и Даши, которые недавно впервые стали родителями, шокировала сумма, которую пара заплатила за тур. Поездка в Турцию с маленьким ребенком паре обойдется в 225 тысяч гривен. Об этом Никита сообщил в Instastories.

Смешанные чувства у меня внутри. С одной стороны, мы очень мечтали об этой поездке, наконец-то можем себе ее позволить. Но когда я увидел финальную сумму, я подумал: "Что? Это все за один тур?" Да, друзья, сумма именно такая. Мы не ошиблись и не переплатили. Мы просто выбрали для себя лучший отель, о котором давно мечтали, и где идеально будет отдыхать с ребенком, – поделился Никита.

Скриншот: Instagram
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После того, как фанаты узнали стоимость тура, кто-то из них порадовался за пару, а кто-то стал писать негативные комментарии в адрес супругов.

Супруга Никиты, Даша Квиткова, решила прокомментировать сообщения хейетров. Девушка сказала, что на негатив нужно реагировать с улыбкой, что она и сделала.

Мне искренне хочется, чтобы людей с добрым сердцем стало намного больше. Чтобы люди стали добрее и были счастливы в моменте своей жизни, а не плевались желчью. Как только вас чужой успех начнет мотивировать становиться лучше, тогда-то все начнет получаться лучшим образом для вас, – сообщила Даша.

Скриншот: Instagram
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Напомним, Даша Квиткова и Никита Добрынин познакомились на проекте "Холостяк" в 2018 году. Девушка стала победительницей реалити. 12 августа 2020 года пара сыграла свадьбу, а два месяца назад у супругов родился сын Лев.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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