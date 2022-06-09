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Дочь Ани Лорак затмевает певицу своим талантом: "Намного лучше, чем у ее мамы" (видео)

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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9 июня, 15:43
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Экс-муж Ани Лорак, бизнесмен Мурат Налчаджиоглу показал фанам, на что способна их наследница София
Экс-муж Ани Лорак показал, что умеет их дочь
Экс-муж Ани Лорак показал, что умеет их дочь / Фото: Скриншот из видео

Что Мурат Налчаджиоглу, что "молчаливая" Ани Лорак ни в чем не отказывают своей единственной дочери. Более того, в 10 лет Софию уже прозвали избалованной и скандальной девочкой.

9 июня Софии исполняется 11 лет. По случаю дня рождения ее папа решил поделиться теплым видеопоздравлением в Instagram.

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Моя безграничная любовь. C Днем рождения. Любви и мира! Да благословит тебя Бог! – написал Мурат.

В ролике бизнесмен показал, как развлекается с дочерью на пляже. Также он похвастался, как София умело танцует под трек Enemy группы Imagine Dragons.

Фолловеры тут же оценили хореографию девочки. Некоторые отметили, что у Софии лучше получается, чем у мамы:

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  • Очень талантливая девочка.
  • У девочки пластика гораздо лучше, чем у ее мамы.
  • Классно танцует.
Скриншот Instagram

Другие подписчики начали дискутировать, на кого девочка больше похожа – папу или маму:

  • Похожа на Ани Лорак.
  • Очень похожа на папу!
  • Очень на вас (Мурата. – Ред.) похожа.
  • Папины девочка.
  • Красотка, на маму похожа.
Скриншот Instagram

Отметим, пока Ани Лорак замалчивает войну на Родине и готовится к осенним концертам в Германии и Чехии, Мурат Налчаджиоглу из Турции помогает украинцам и освещает в Сети правду о том, что делается в Украине.

Из-за войны бизнесмен долго не мог видеться со своей дочерью, но в конце апреля ему таки удалось встретиться в Турции с Софией.

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В Сети также до сих пор продолжаются дискуссии по поводу того, где сейчас находится Лорак. Поговаривают, что она уехала из России, где жила с дочерью уже долгое время.

Недавно украинская спортсменка Лилия Подкопаева рассказала, поддерживает ли она связь со своей молчаливой кумой Ани Лорак.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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