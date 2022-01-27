Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🗣 Нормандский формат в Париже 💥 Протест ФОПов под Радой ✈ Новые правила въезда в ЕС ⚡ Подозрение заму Кличко

У Элтона COVID-19

Скандал с Егоровой

Горячий Салем

Сестра Фреймут

Песни о Киеве

Женщины Ван Дамма
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Дочь Егоровой шокирована скандальным заявлением мамы: Чувствую боль, стыд и желание защитить своих детей

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
27 января, 07:46
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Стася Ровинская после заявления мамы в Facebook нарушила молчание. Старшая дочь актрисы рассказала, какие сейчас у них отношения
Старшая дочь Снежаны Егоровой прокомментировала скандальное заявление мамы
Старшая дочь Снежаны Егоровой прокомментировала скандальное заявление мамы / Фото: Instagram

Стася Ровинская о высказывании мамы в поддержку Владимира Путина узнала от друзей. В Instagram она призналась, что уже больше года не общается с Егоровой, в частности из-за разной гражданской позиции.

Увидев ее заявление о поддержке страны агрессора, чувствую боль, стыд и желание защитить своих детей. Потому что мне страшно за них, мне страшно, потому что их бабушка, сидя за границей, поддерживает человека, который убивает украинцев, и не переживает даже за безопасность своих внуков, живущих в Украине, ходят здесь в школу, садик…

Актриса Снежана Егорова с дочерью Стасей
Актриса Снежана Егорова с дочерью Стасей / Фото: facebook.com/snezhana.egorova

Реклама

Старшая дочь актрисы отметила, что она не может и не должна отвечать за слова и поступки мамы. Стася переживает за своих младших братьев и сестру, которые сейчас находятся вместе с мамой за границей.

Своими действиями и страшными заявлениями она ставит под угрозу и их, ни в чем не виноватых детей.

Заявление Снежаны Егоровой прокомментировали и украинские звезды. Коллеги недоумевают, что могло стать причиной такой позиции.

Ранее сообщалось, что правоохранители возьмут Снежану Егорову на контроль из-за ее слов о Путине.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Премьера недели
Кавер DZIDZIO на хит Скрябина
YouTube stars
Самые высокооплачиваемые YouTube-звезды (Forbes)
1
Mr. Beast (Джимми Дональдсон) Mr. Beast (Джимми Дональдсон)
$54 млн
2
Джейк Пол Джейк Пол
$45 млн
3
Markiplier Markiplier
$38 млн
4
Rhett and Link Rhett and Link
$30 млн
5
Unspeakable Unspeakable
$28,5 млн
6
Настя Настя
$28 млн
7
Райан Каджи Райан Каджи
$27 млн
8
Dude Perfect Dude Perfect
$20 млн
9
Логан Пол Логан Пол
$18 млн
10
Престон Арсмент Престон Арсмент
$16 млн
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
1 /2
Doodle Сегодня
27 января. Льюис Кэрролл. 190 лет назад в Британии появился на свет математик, философ и писатель, автор всемирно известных произведений «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье»…
История дня - за минуту
Нина и Нина
Похожа внучка Нины Матвиенко на бабушку?
Больше фото
Цитата дня

Моя иммиграция в Украину была политической, поэтому эти документы было практически невозможно получить

Алексей Суханов Ведущий ток-шоу "Говорить Україна"
Алексей Суханов - гражданин Украины

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять