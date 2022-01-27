Дочь Егоровой шокирована скандальным заявлением мамы: Чувствую боль, стыд и желание защитить своих детей

Стася Ровинская после заявления мамы в Facebook нарушила молчание. Старшая дочь актрисы рассказала, какие сейчас у них отношения

Старшая дочь Снежаны Егоровой прокомментировала скандальное заявление мамы / Фото: Instagram

Стася Ровинская о высказывании мамы в поддержку Владимира Путина узнала от друзей. В Instagram она призналась, что уже больше года не общается с Егоровой, в частности из-за разной гражданской позиции.

Увидев ее заявление о поддержке страны агрессора, чувствую боль, стыд и желание защитить своих детей. Потому что мне страшно за них, мне страшно, потому что их бабушка, сидя за границей, поддерживает человека, который убивает украинцев, и не переживает даже за безопасность своих внуков, живущих в Украине, ходят здесь в школу, садик…

Актриса Снежана Егорова с дочерью Стасей / Фото: facebook.com/snezhana.egorova

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Старшая дочь актрисы отметила, что она не может и не должна отвечать за слова и поступки мамы. Стася переживает за своих младших братьев и сестру, которые сейчас находятся вместе с мамой за границей.

Своими действиями и страшными заявлениями она ставит под угрозу и их, ни в чем не виноватых детей.

Заявление Снежаны Егоровой прокомментировали и украинские звезды. Коллеги недоумевают, что могло стать причиной такой позиции.

Ранее сообщалось, что правоохранители возьмут Снежану Егорову на контроль из-за ее слов о Путине.