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Дочь Елены Кравец без разрешения отправилась в тату-студию: Мама узнает все из Сторис (фото)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
15 сентября, 11:57
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Дочь актрисы "95 Квартала" Елены Кравец, Мария, заинтриговала поклонников походом в салон. Девушка показала результат в соцсети

Актриса и комедиантка Елена Кравец, которая недавно показала, как ее младшие дети строят шалаш дома, рассказала, куда на днях отправилась ее 18-летняя дочь Маша. Как оказалось, девушка решила сделать еще одну дырку в ухе для серьг, но разрешения у мамы уже не спрашивала. По словам Маши, она уже взрослая для этого, поэтому ее мама обо всем узнала из соцсети.

В Instastories Елена Кравец опубликовала скриншот истории, которой поделилась ее дочь.

Ты взрослый, когда понимаешь, что можно не спрашивать разрешения на тату или еще одну дырочку в ухе, а просто пойти туда, где это сделают профессионально и мама узнает все из сториз, – сообщила Маша.

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Дочь Елены Кравец сделала дырку в ухе
Дочь Елены Кравец сделала дырку в ухе / Фото: instagram.com/lennykravets

Потом дочь Елены Кравец показала результат – новую серьгу в ухе.

Скриншот Instagram

Напомним, что старшая дочь Елены Кравец и ее супруга Сергея родилась в 2003 году. У Маши есть младшие брат и сестра – двойняшки, которые родились в 2016 году.

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Смотрите видео о секретах воспитания детей от звездной мамы Анастасии Приходько:

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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