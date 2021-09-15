Дочь Елены Кравец без разрешения отправилась в тату-студию: Мама узнает все из Сторис (фото)

Дочь актрисы "95 Квартала" Елены Кравец, Мария, заинтриговала поклонников походом в салон. Девушка показала результат в соцсети

Актриса и комедиантка Елена Кравец, которая недавно показала, как ее младшие дети строят шалаш дома, рассказала, куда на днях отправилась ее 18-летняя дочь Маша. Как оказалось, девушка решила сделать еще одну дырку в ухе для серьг, но разрешения у мамы уже не спрашивала. По словам Маши, она уже взрослая для этого, поэтому ее мама обо всем узнала из соцсети.

В Instastories Елена Кравец опубликовала скриншот истории, которой поделилась ее дочь.

Ты взрослый, когда понимаешь, что можно не спрашивать разрешения на тату или еще одну дырочку в ухе, а просто пойти туда, где это сделают профессионально и мама узнает все из сториз, – сообщила Маша.

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Дочь Елены Кравец сделала дырку в ухе / Фото: instagram.com/lennykravets

Потом дочь Елены Кравец показала результат – новую серьгу в ухе.

Скриншот Instagram

Напомним, что старшая дочь Елены Кравец и ее супруга Сергея родилась в 2003 году. У Маши есть младшие брат и сестра – двойняшки, которые родились в 2016 году.

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