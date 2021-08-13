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Дочь Эллерта ответила на просьбу помирить папу с Ксенией Мишиной: "Я ничего не решаю"

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
13 августа, 18:14
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Украинский сценарист и комик Александр Эллерт показал отдых со своей дочерью, Элиной. На какое-то время звездный папа дал девочке телефон, чтобы она ответила на вопросы подписчиков
Дочь Эллерта прокомментировала его отношения с Ксенией Мишиной
Дочь Эллерта прокомментировала его отношения с Ксенией Мишиной / Фото: instagram.com/ellert_a

Поклонники сценариста "95 Квартала" Александра Эллерта и Ксении Мишиной, которая вчера в кожаном платье пролетела над сценой в объятиях танцора, все еще ждут воссоединения пары. С такой просьбой обратились подписчики к дочке Эллерта, увидев, что она активно отвечает на вопросы в соцсети.

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В Instastories в аккаунте Александра Эллерта кто-то из подписчиков написал: "Эли, помири папу с Ксю". Элина Эллерт не проигнорировала это сообщение, но ответила, что не сможет помочь.

Смешно. Смешно, очень смешно! Я в этом ничего не решаю. Это их жизнь, я тут ни при чем. Спасибо, – сказала дочка Александра Эллерта.

Элина Эллерт ответила на вопрос о примирении папы и Ксении Мишиной
Элина Эллерт ответила на вопрос о примирении папы и Ксении Мишиной / Фото: instagram.com/ellert_a

Элина – дочь Александра Эллерта от первого брака. Девочка родилась в 2007 году. С мамой Элины Александр развелся спустя два года после свадьбы. Несмотря на развод родителей, сейчас у Эли с папой хорошие отношения.

Александр Эллерт со своей дочкой Элиной
Александр Эллерт со своей дочкой Элиной / Фото: instagram.com/ellert_a

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Напомним, что Ксения Мишина заявила о расставании с Александром Эллертом в середине июля. До сих пор знаменитости не раскрыли детали разрыва.

Смотрите эксклюзивное интервью с Ксенией Мишиной:

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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Цитата дня

Я сравниваю себя не с девочками из глубинок, которым, конечно, было тяжелее, это очевидно. Я смотрю на мультимиллионеров, которые тоже чьи-то сыновья и дочери. И по сравнению с ними, я боролась за все сама, я всего добилась сама. И нельзя это обесценивать только из-за моей фамилии. Если бы ее не было, я бы добилась ровно того же, может быть позже, но свое бы я забрала.

Ксения Собчак журналист, ведущая
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