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Дочь Константина Меладзе экстренно госпитализировали

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
25 августа, 14:29
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Дочь известного продюсера Константина Меладзе Лия поделилась кадрами из палаты у себя в Instagram
Дочь Константина Меладзе попала в больницу
Дочь Константина Меладзе попала в больницу / Фото: Instagram

Средняя дочь известного композитора Константина Меладзе была госпитализирована в одну из больниц.

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Лия Меладзе не стала в InstaStories уточнять причину госпитализации, но отметила, что самое страшное позади. Дочь Константина Меладзе поблагодарила подписчиков за поддержку.

Спасибо за то, что писали мне, волновались, были рядом, – написала Лия.

Чуть позже дочь Константина Меладзе опубликовала еще одно фото из больницы. Она лежала под капельницей и многочисленными электродами, которые отслеживают состояние ее давления.

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Константин Меладзе предпочитает не говорить о личном – о госпитализации дочери у себя в он соцсетях не рассказывал.

Напомним, с первой супругой Яной Сумм известный продюсер прожил в браке 19 лет. За это время у пары родилось трое детей: старшая дочь Алиса появилась на свет в 2000 году, Лия — в 2004-м, а сын Валерий, который родился с диагнозом аутизма, — в 2005-м.

Кому звезды доверяют свое здоровье – смотрите в сюжете:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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