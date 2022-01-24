17-летняя Лия никак не относится ко второй жене своего отца и не торопится налаживать с ней отношения

Дочь Константина Меладзе рассказала, почему не общается с Верой Брежневой / Фото: instagram.com/ververa, instagram.com/meladzemusic

Конфликтов между Верой Брежневой и Лией Меладзе, которая пришла участвовать в новом сезоне "Голосу країни", не было, но и общаться они не очень хотят.

Мы вообще не общаемся. Конфликтов никаких не было, вообще ничего не было. Просто я общаюсь только с папой, – цитирует Лию Стархит.

Дочь Константина Меладзе не хочет общаться с Верой Брежневой / Фото: instagram.com/meladzeliya

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Напомним, у Константина Меладзе есть трое детей от Яны Сумм, с которой он расстался в 2013 году. Она родила ему двоих дочерей – Алису и Лию, и сына Валерия.

Константин Меладзе с Яной Сумм и детьми. / Фото: Instagram

Кстати Лия Меладзе недавно решила продемонстрировать свои музыкальные способности в 12 сезоне "Голосу країни", так как с детства мечтала попасть на проект.

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Дочь Константина Меладзе пришла на "Голос країни" / Скриншот из видео

Известно, что она появится на "слепых прослушиваниях" и исполнит песню Леонардо Коэна – Hallelujah. Кстати вчера мы рассказывали, как прошел первый выпуск талант-шоу и какие участники попали в команды звездных тренеров.

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