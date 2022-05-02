Дочь Константина Меладзе призналась, куда выехала из Украины

17-летняя Лия Меладзе, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, рассказала, где находится сейчас и поделилась планами на будущее

Лия Меладзе рассказала о своем местонахождении / Фото: instagram.com/meladzeliya

В первые дни полномасштабного вторжения дочь Константина Меладзе Лия была в Украине. Однако через неделю девушке удалось выехать из Украины. Сейчас она находится в Италии. Об этом Лия рассказала в InstaStories.

Скриншот: Instagram

Дочь известного продюсера, как и все украинце за границей, хочет поскорее вернуться домой. Лия пока не знает, когда это случится.

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Как только разрешат мои родители, в этот же момент. Мы все хотим быть вместе как можно скорее. Я рвалась в Киева одна из первых вообще, но поняла, что рано

Скриншот: Instagram

Кроме этого Лия Меладзе рассказала о планах на будущее. В сентябре девушка уезжает США на учебу. Но потом она хочет вернуться в Украину, чтобы делиться полученными знаниями.

Где родился, там и пригодился. Будет делать невероятно красивую музыку все вместе и продвигать индустрию, потому что наши голоса должны быть услышаны и наши способности должны быть увидены

Скриншот: Instagram

Напомним, Лия Меладзе стремится пойти по стопам звездного дяди и покорить сцену. Девушка занимается вокалом и уже даже завоевала несколько наград на музыкальных конкурсах в Испании и Италии. Незадолго до войны Лия приняла участие в шоу "Голос країни-12", где спела известную песню Леонарда Коэно – Hallelujah.

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Ранее Лия Меладзе записала мотивирующее видео для украинцев.