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Дочь Лилии Ребрик разорвала душу вопросом о войне: "Дождутся ли меня мои куклы, платья?"

Интервью
Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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26 апреля, 09:44
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Ведущая "Ранку з Україною" на телеканале "Украина" в эксклюзивном интервью для сайта "Сегодня" поделилась своими переменами в жизни поcле начала войны и рассказала, как дочери помогают ей держать себя в руках
Дочери Лилия Ребрик помогают ей держаться во время войны
Дочери Лилия Ребрик помогают ей держаться во время войны / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Война повлияла на жизнь каждого украинца и заставила по-другому взглянуть на то, что окружало нас раньше. То же самое произошло и с телеведущей Лилией Ребрик. Она признается, что всегда ценила то, что у нее есть, но сегодня почувствовала это как никогда.

Я всегда дорожила всем тем, что имела, обожала быть занятой с утра до ночи. И в мгновение ока всего этого не стало. Пожалуй, это было самое ужасное. Когда тебе есть что терять. С другой стороны, у тебя живые родители, дети, родственники. Я даже не задумываюсь, уцелело ли имущество, сейчас это не имеет никакого значения. Самое важное – жизнь твоих близких, – поделилась Лилия.

Жить ради детей

По словам телеведущей, сейчас невозможно избежать разговоров с детьми о войне, но звездная мама пытается максимально отгородить дочерей от негативных новостей.

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Больше всего Лилия переживает из-за того как война влияет на эмоциональное состояние дочек. Как ни крути, но события изменили быт и даже увлечения девочек. Например, старшая дочь ведущей Диана на время войны отказалась от своего любимого занятия – танцев. Девочка считает, что сейчас не время заниматься хореографией. И хотя маме было сложно услышать такое решение дочери, она отнеслась к нему с уважением.

Дочь Лилии Ребрик Диана занимается бальными танцами
Дочь Лилии Ребрик Диана занимается бальными танцами / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

А вот для младшей Полины война стала еще одним испытанием. Когда девочке было два годика, начался локдаун, затем еще одна волна коронавируса, а теперь в дом постучалась война.

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Каждое утро просит показать на телефоне через камеры, которые установлены дома, ее комнату. Спрашивает, дождутся ли ее игрушки, ее платья. Она загадывает желание, у нее 30 апреля день рожденья. И она хочет встретиться с друзьями, – эмоционально поделилась Лилия.

Но, как признается Ребрик, дети стали для нее рычагом для действий

Мы очень много с ними об этом говорим, вдохновляемся, мотивируем друг друга, держимся как шкаф в Бородянке (улыбается) – тоже обсуждаем мемы. Много говорим, ищем плюсы в том, что мы 24 на 7 вместе. Я вижу, какие у меня глубокие дети, взрослые. С одной стороны, душа болит – не хочется, чтобы они были такими взрослыми и так много понимали, а с другой – я с ними всегда разговаривала на равных, – поделилась Лилия.

Лилия Ребрик с дочками
Лилия Ребрик с дочками / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Также телеведущая рассказала, что именно дети помогают ей держать себя в форме и заставляют двигаться дальше.

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Мы не имеем права лишать детей детства и радости. Диана меня утешала, говорила: "Мама, ни в одной сказке такого нет – когда нападающий победил". Я поплакала вместе с ней, но Диана успокоила меня и сказала, что мы точно победим. И я говорила: "Доченька – плачу, но верю". Свет над тьмой всегда побеждает, – поделилась ведущая.

Возвращение в прямые эфиры

Еще одним мотиватором для телеведущей стала возможность снова видеться со зрителями. Лилия Ребрик вернулась к своей работе и выходит в прямые эфиры "Ранок з Україною".

Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич
Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

По словам телеведущей, ей было очень важно вернуться к сложному, на первый взгляд, рабочему графику, чтобы снова наполниться силами и сделать еще один шаг к победе.

Когда мне позвонили и сказали, что мы начинаем выходить в эфир, и будем снова вспоминать, как это – произносить "добрий ранок", я поняла, что это такие простые, но очень нужные каждому украинцу слова. Все мы должны осознавать, что нужно жить. Не хочется привыкать к таким условиям, больше всего этого боюсь. Возвращение в эфир – это для меня как шаг к возвращению в жизнь, как шаг к победе. Поэтому я ценю эту возможность и делаю все, чтобы быть полезной в это время, – поделилась ведущая.

Однако, как рассказала Лилия, были и не очень приятные моменты после первого эфира. В соцсетях ведущая поделилась улыбчивой фотографией с родителями после шоу в надежде, что это напомнит людям о том, что сейчас сила украинцев в единстве, но не всем то понравилось.

В комментариях было очень много теплых слов поддержки, они сейчас всем нужны нам. Но среди других были такие, мол: "Как вам не стыдно? Люди гибнут, а вы улыбаетесь", "Чему вы так радуетесь? Войне?" Сначала не хотела ничего отвечать, но потом нашла в себе силы и написала: "Радуюсь потому, что родители рядом, что они живы", – рассказала Лилия.

Моменты беспомощности и счастья

Несмотря на то, что Лилия старается не падать духом ради дочек и своих поклонников, бывают моменты, когда руки опускаются. Так произошло, по словам ведущей, когда она увидела фото из Бучи и Ирпеня.

Это постоянные эмоциональные качели, все эти дни, когда ты впадаешь в эмоциональные крайности. Конечно, первые дни ты постоянно плачешь, постоянно рыдаешь, не знаешь, что с собой делать, не была готова к такому, как и все украинцы, – рассказывает Ребрик.

Даже вкус любимого латте, который, по словам Лилии, напоминает ей прошлую мирную жизнь, не спасает – чувствуется тотальная пустота. Но, к счастью, есть вещи, которые помогают хотя бы немного поднять настроение и возвращают надежду в победу Украины – это объятия близких, прямые эфиры "Ранку з Україною" и заслуги наших бойцов ВСУ.

Мы заранее объединились с моими родителями, надеемся, что родители Андрея (муж Лиллии. – Ред.) приедут к нам. Просто понимаешь, что семья это самое главное сокровище в жизни. Поэтому мы объединяемся еще больше, еще больше обнимаемся, делаем что-нибудь полезное. Помогаем, чем можем и обычным людям, и нуждающимся в этом, – поделилась с сайтом "Сегодня" Лилия Ребрик.

Лилия Ребрик со своей семьей
Лилия Ребрик со своей семьей / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Ранее Лилия Ребрик вместе с дочерьми под пианино спела песню "Ой у лузі червона калина".

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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