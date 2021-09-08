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Дочь Лободы учится в той же школе, что и дети Пугачевой

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
8 сентября, 08:46
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Старшая дочь Светланы Лободы Евангелина в этом году перешла в новую школу. Девочка теперь учится в частной школе, в которой преподавание ведется на двух языках
Дочь Светланы Лободы теперь учиться в Первой московской гимназии
Дочь Светланы Лободы теперь учиться в Первой московской гимназии / Фото: instagram.com/lobodaofficial

В этом году Евангелина пошла в пятый класс. Дочь Лободы теперь учится в Первой московской гимназии. В эту же школу ходят дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Как призналась Лобода, именно Галкин посоветовал ей это учебное заведение.

Я прилетела на один день, чтобы отвести дочь в пятый класс. Мы живем за границей. Евочка будет ходить сюда. Максим сказал, что школа очень хорошая. Ева будет жить с бабушкой, а я буду прилетать навещать их, – рассказал певица в программе "Ты не поверишь".

Светлана Лобода с дочкой
Светлана Лобода с дочкой / Фото: instagram.com/lobodaofficial

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Стоимость обучения больше миллиона рублей в год (364 тысячи гривен). Месяц пребывания одного ребенка в престижной школе стоит 160 тысяч рублей (58 179 гривен).

Часть предметов в Первой московской гимназии преподают на двух языках – русском и английском.

Напомним, Лобода родила Евангелину от хореографа Андрея Царя. Также артистка воспитывает дочь Тильду.

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Ранее Светлана Лобода рассказывала, что она переехала жить в Европу, чтобы избавить их от повышенного внимания общественности.

Почему Лобода сорвала свое выступление на концерте "Золотой граммофон 2020" – смотрите в сюжете:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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Цитата дня

Когда я впервые ступил на сцену, я очень сомневался. Я сомневался, когда снимался в своих первых фильмах. Но всегда надо идти вперед, проявляя смелость, которая не исключает сомнения.

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