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Дочь Оли Поляковой госпитализировали

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
16 октября, 15:53
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16-летняя Маша Полякова опубликовала у себя на странице в TikTok видео, которая сняла в палате
Дочь Оли Поляковой опубликовала видео из больницы
Дочь Оли Поляковой опубликовала видео из больницы / Фото: Instagram/mashapolyakova

Старшая дочь популярной певицы, которую недавно захейтили за песню с матами, оказалась под на наблюдением врачей. Маша поделилась в TikTok кадрами из палаты. На опубликованном видео девушка лежит на больничной койке, а к ней присоединены разные медицинские аппараты.

@mashapolyakova1

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В комментариях у дочери Оли Поляковой стали интересоваться, что стало причиной госпитализации. Но девушка пока ничего об этом не говорит.

  • "Почему ты в больнице"
  • "Что случилось с тобой?"
  • "Что такое?"
Скриншот: TikTok
Скриншот:TikTok
Скриншот: TikTok

К слову, в этому году Маша Полякова уже делилась кадрами из больничной палаты. В прошлый раз дочь певицы госпитализировали в одну из частных больниц Киева. Тогда причиной госпитализации стал аппендицит.

Смотрите эксклюзивно интервью Маши Поляковой для программы Зірковий шлях на телеканале Украина:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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