Дочь Оли Поляковой госпитализировали

Старшая дочь популярной певицы, которую недавно захейтили за песню с матами, оказалась под на наблюдением врачей. Маша поделилась в TikTok кадрами из палаты. На опубликованном видео девушка лежит на больничной койке, а к ней присоединены разные медицинские аппараты.
@mashapolyakova1 – SOUL PUFF
В комментариях у дочери Оли Поляковой стали интересоваться, что стало причиной госпитализации. Но девушка пока ничего об этом не говорит.
- "Почему ты в больнице"
- "Что случилось с тобой?"
- "Что такое?"
К слову, в этому году Маша Полякова уже делилась кадрами из больничной палаты. В прошлый раз дочь певицы госпитализировали в одну из частных больниц Киева. Тогда причиной госпитализации стал аппендицит.
Смотрите эксклюзивно интервью Маши Поляковой для программы Зірковий шлях на телеканале Украина:
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