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Дочь Оли Поляковой поступила в иностранный ВУЗ: где и на кого будет учиться Маша?

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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8 июля, 09:10
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17-летняя наследница артистки стала студенткой европейского университета. Где он расположен и когда начало обучения – "Сегодня" расскажет
Маша Полякова теперь студентка
Маша Полякова теперь студентка / Фото: Коллаж: Сегодня

В этом году Маша Полякова окончила 11-й класс. Выпускной у звездной девочки прошел онлайн. Так как она вместе с младшей сестрой Алисой сейчас находится во Франции, где их приютила мамина подруга, российская блогерша Ника Белоцерковская.

Известно, что Маша решила пойти по стопам звездной мамы. Ранее Оля Полякова призналась, что ее дочь хочет поступать в музыкальный университет. Девушка подала документы в пять иностранных учебных заведений.

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Куда потупим и как потянем по финансам – туда и пойдем, – говорила артистка.

И вот в Instastories Полякова-младшая опубликовала скриншот электронного письма из университета. Ее поздравили с поступлением!

Маша получила письмо из ВУЗа
Маша получила письмо из ВУЗа / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Мы рассмотрели вашу заявку и рады, что можем предложить вам безусловное место в следующей программе: год (интегрированная степень), – говорится в сообщении.

Начало обучения в сентябре 2022 года. Очевидно, Маша поступила в ВУЗ в Великобритании. Ведь девочке, чтобы принять предложение касательно места, нужно войти в свой аккаунт на сайте UCAS – британская организация, основная роль которой заключается в управлении процессом подачи заявок в британские университеты.

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Напомним, Маша уже долгое время увлекается музыкой. Вместе со своими друзьями она создала коллектив "ШВЫ". Дебют молодой нестандартной группы состоялся в ноябре 2021 года и вызвал неоднозначную реакцию в Сети.

Сейчас "ШВЫ" поставили свою деятельность на паузу. Как говорит Маша, все участники разбросаны по разным уголкам мира и не у всех есть с собой музыкальные инструменты.

Недавно Маша призналась, что готовит для фанатов новый трек. Это будет первая ее украиноязычная песня, посвященная лесбийской любви.

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Кстати, несколько дней назад Оля Полякова вернулась в Украину. Артистка признавалась, что дети тоже очень хотят домой, особенно младшая Алиса. Но звездная мама колебалась брать их с собой. Так что, очевидно, девочки остались во Франции.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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