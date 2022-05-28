Дочь победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина нуждается в операции: что случилось

Роман Сасанчин наконец-то встретился с женой и дочерью – ранее пара была на грани развода. Казалось, что сейчас у семьи все в порядке, но пара столкнулась со сложностями – у их доченьки Элизабет возникли некоторые проблемы с ухом.
Мы пошли к врачу в госклинику и она сказала, что у малышки болит горло – из-за этого и температура. Но я почувствовала странный запах у нее из ушка и мы поехали к частному врачу. Нам сказали, что у нее воспаление ушка и пошло это от насморка, – поделилась Иванна.
Кроме этого, девочке требуется операция по удалению гемангиомы – это кровяная опухоль или доброкачественное образование, состоящее из сосудов.
Мы были у нескольких хирургов с гемангеомой, и нам сказали, что лучше ее удалить, потому что она интенсивно растет, – рассказала Иванна.
По словам Иванны, в Польше им прописывали капли – но они не помогли. Образование на щечке Элизабет будут удалять лазером.
Напомним, что Роман Сасанчин и его жена Иванна познакомились в 2020 году. Через несколько месяцев они стали жить вместе. Известно, что сначала пара жила в квартире, которую Сасанчин одержал за победу в шоу "Голос країни", а после – они переехали в Тернополь.
Ранее мы сообщали, что жена Романа Сасанчина кое-что подкорректировала в своей внешности.
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