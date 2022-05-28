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Дочь победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина нуждается в операции: что случилось

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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28 мая, 17:25
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У девочки возникли некоторые проблемы со здоровьем. Об этом в своем блоге рассказала Иванна – жена Романа
У дочери Романа Сасанчина проблемы со здоровьем
У дочери Романа Сасанчина проблемы со здоровьем / Фото: instagram.com/sasanchyn_official, instagram.com/annavi_i

Роман Сасанчин наконец-то встретился с женой и дочерью – ранее пара была на грани развода. Казалось, что сейчас у семьи все в порядке, но пара столкнулась со сложностями – у их доченьки Элизабет возникли некоторые проблемы с ухом.

Мы пошли к врачу в госклинику и она сказала, что у малышки болит горло – из-за этого и температура. Но я почувствовала странный запах у нее из ушка и мы поехали к частному врачу. Нам сказали, что у нее воспаление ушка и пошло это от насморка, – поделилась Иванна.

Фото: Instagram

Кроме этого, девочке требуется операция по удалению гемангиомы – это кровяная опухоль или доброкачественное образование, состоящее из сосудов.

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Мы были у нескольких хирургов с гемангеомой, и нам сказали, что лучше ее удалить, потому что она интенсивно растет, – рассказала Иванна.

По словам Иванны, в Польше им прописывали капли – но они не помогли. Образование на щечке Элизабет будут удалять лазером.

Напомним, что Роман Сасанчин и его жена Иванна познакомились в 2020 году. Через несколько месяцев они стали жить вместе. Известно, что сначала пара жила в квартире, которую Сасанчин одержал за победу в шоу "Голос країни", а после – они переехали в Тернополь.

Ранее мы сообщали, что жена Романа Сасанчина кое-что подкорректировала в своей внешности.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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