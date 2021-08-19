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Дочь Ющенко снялась с пчелами на теле, повторив экстремальное видео Анджелины Джоли

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
19 августа, 17:53
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Дочь третьего президента Украины Виктора Ющенко, Виталина Ющенко поддержала инициативу по спасению пчел на планете. Для этого она сняла завораживающий ролик
Виталина Ющенко покрылась пчелами для съемки видео
Виталина Ющенко покрылась пчелами для съемки видео / Фото: пресс-служба

Общественная деятельница Виталина Ющенко вдохновилась видео голливудской кинозвезды Анджелины Джоли, которая покрылась роем пчел для фотосессии. Получив одобрение отца, Виталина решила повторить за актрисой и снять видео, чтобы привлечь общество к проблеме исчезновения пчел на Земле.

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По словам дочки Виктора Ющенко, в их семье любят и ценят пчел, поэтому какого-либо страха перед съемкой она не испытывала.

Я выросла в семье где уважают природу и украинские традиции. Вы спросите, было мне страшно? Нет, я с детства окутана любовью этих букашек и сейчас они нуждаются наших объединенных усилий и помощи, – сказала Виталина.

Правда, во время съемки без укуса пчел все-таки не обошлось. К счастью, помощь врачей не потребовалась и все прошло успешно.

Виталина Ющенко снялась с пчелами на коже
Виталина Ющенко снялась с пчелами на коже / Фото: пресс-служба

Виталина и ее команда решили не менять оригинальную концепцию ролика и сняли идентичный, как у Джоли. Теперь дочь бывшего президента Украины ведет переговоры с ЮНЕСКО и с самой Анджелиной, чтобы объединить усилия и привлечь внимание мировой общественности к серьезной проблеме.

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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