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Дочери Павла Зиброва Диане исполнилось 25: как сейчас выглядит звездная наследница?

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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21 февраля, 16:40
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В этот день Диана Зиброва принимает поздравления от родных, друзей и армии поклонников. Не пропустите, как сейчас выглядит повзрослевшая наследница артиста
Диана Зиброва принимает поздравления
Диана Зиброва принимает поздравления / Фото: Facebook Павла Зиброва

На прошлой неделе отмечала день рождения дочь Маши Ефросининой, а сегодня принимает поздравления дочь Павла Зиброва. Диане Зибровой исполнилось 25 лет!

Знаменитый отец очень трогательно поздравил наследницу с днем рождения и показал архивные фото малышки Дианы.

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Павло Зибров с дочкой
Павло Зибров с дочкой / Фото: Facebook-страница Дианы Зибровой

Сегодня, 21 февраля в нашей семье большой праздник – 25 лет назад родилась наша дочь ДИАНА, наше счастье, наша надежда, наша большая любовь! Я присутствовал, когда наше маленькое чудо впервые увидело этот мир. И уже тогда она была очень похожа на меня. Годы прошли очень быстро: первые шаги, первые слова, школа, институт. И уже взрослая, красивая, воспитанная, отзывчивая, вежливая девушка, моя гордость, мой помощник в работе и мой советчик.
С ней я – молодой, упорный, веселый.

Зибров трогательно поздравил дочь
Зибров трогательно поздравил дочь / Фото: Facebook-страница Дианы Зибровой

По словам артиста, именно дочь стала тем проводником, благодаря которому Павел Зибров по-прежнему остается актуальным и идет в ногу с трендами.

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Семья Зибровых
Семья Зибровых / Фото: Facebook Павла Зиброва

Дианка ведет меня за собой в молодежную культуру, заставляет всегда быть в форме, следит за моим творчеством. Она со мной на всех съемочных площадках, интервью, концертах. Наша мама спокойна, передавшая меня в надежные руки умной дочурке. Я очень благодарен своей Маринке за этот самый дорогой подарок в жизни.

Артист показал архивные фото с дочкой
Артист показал архивные фото с дочкой / Фото: Facebook Павла Зиброва

Счастливый отец обратился к дочери:

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Диане Зибровой сегодня 25
Диане Зибровой сегодня 25 / Фото: Facebook Павла Зиброва

ДИАНОЧКА, дорогая доченька! Будь здоровой, любимой, счастливой. Пусть судьба тебе улыбается. Пусть Господь Бог бережет тебя под мирным небом нашей Мамы Украины. С Днем Рождения, моя единственная девочка, моя Любовь, моя ДИАНОЧКА!

Как сейчас выглядит Диана Зиброва

А так именинница выглядит сейчас.

Диана Зиброва сейчас
Диана Зиброва сейчас / Фото: Facebook Павла Зиброва

К многочисленным поздравлениям в Сети присоединились и звездные друзья Зиброва: певицы Катерина Бужинская, Светлана Белоножка, Оксана Пекун, телеведущий Григорий Решетник, певцы Виталий Козловский, Виктор Павлик, Иво Бобул и многие другие.

Именинница часто фотографируется с отцом
Именинница часто фотографируется с отцом / Фото: Facebook Павла Зиброва

Дочь артиста выросла настоящей красавицей!

Диана Зиброва любит вечерние наряды
Диана Зиброва любит вечерние наряды / Фото: Facebook Павла Зиброва

Как Диана Зиброва будет отмечать юбилей, пока что неизвестно, но обязательно позже об этом расскажем нашим читателям.

Диана Зиброва принимает поздравления
Диана Зиброва принимает поздравления / Фото: Facebook Павла Зиброва

Также не пропустите, как сейчас выглядит повзрослевшая дочь Ольги Фреймут.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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