Дочери Павла Зиброва Диане исполнилось 25: как сейчас выглядит звездная наследница?

На прошлой неделе отмечала день рождения дочь Маши Ефросининой, а сегодня принимает поздравления дочь Павла Зиброва. Диане Зибровой исполнилось 25 лет!
Знаменитый отец очень трогательно поздравил наследницу с днем рождения и показал архивные фото малышки Дианы.
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Сегодня, 21 февраля в нашей семье большой праздник – 25 лет назад родилась наша дочь ДИАНА, наше счастье, наша надежда, наша большая любовь! Я присутствовал, когда наше маленькое чудо впервые увидело этот мир. И уже тогда она была очень похожа на меня. Годы прошли очень быстро: первые шаги, первые слова, школа, институт. И уже взрослая, красивая, воспитанная, отзывчивая, вежливая девушка, моя гордость, мой помощник в работе и мой советчик.
С ней я – молодой, упорный, веселый.
По словам артиста, именно дочь стала тем проводником, благодаря которому Павел Зибров по-прежнему остается актуальным и идет в ногу с трендами.
Дианка ведет меня за собой в молодежную культуру, заставляет всегда быть в форме, следит за моим творчеством. Она со мной на всех съемочных площадках, интервью, концертах. Наша мама спокойна, передавшая меня в надежные руки умной дочурке. Я очень благодарен своей Маринке за этот самый дорогой подарок в жизни.
Счастливый отец обратился к дочери:
ДИАНОЧКА, дорогая доченька! Будь здоровой, любимой, счастливой. Пусть судьба тебе улыбается. Пусть Господь Бог бережет тебя под мирным небом нашей Мамы Украины. С Днем Рождения, моя единственная девочка, моя Любовь, моя ДИАНОЧКА!
Как сейчас выглядит Диана Зиброва
А так именинница выглядит сейчас.
К многочисленным поздравлениям в Сети присоединились и звездные друзья Зиброва: певицы Катерина Бужинская, Светлана Белоножка, Оксана Пекун, телеведущий Григорий Решетник, певцы Виталий Козловский, Виктор Павлик, Иво Бобул и многие другие.
Дочь артиста выросла настоящей красавицей!
Как Диана Зиброва будет отмечать юбилей, пока что неизвестно, но обязательно позже об этом расскажем нашим читателям.
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