Доктор Комаровский пережил клиническую смерть

Врач Евгений Комаровский рассказал журналистам программы "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Украина", как его откачивала в реанимации

Евгений Комаровский впервые рассказал, что пережил клиническую смерть / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Евгений Комаровский самый известный врач в Украине. Он борется за науку, за критическое мышление. И подчеркивает, единственное что нужно современному врачу – много читать, чтобы узнавать новое. Он против лишних лекарств и народных методов. Именно поэтому почти каждое его выражение критикуют несогласные. И Комаровский говорит, жизнь научила не считаться с недоброжелателями.

Я такой путь прошел, не дай вам Бог всем. Я несколько раз был на грани жизни и смерти, перенес клиническую смерть. Мы с супругой, наверное, 15 лет жизни не могли взять отпуск вместе. Потому что я ехал один месяц с детьми отдыхал, она – второй", – поделился доктор Комаровский.

Фото: YouTube, Евгений Комаровский

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И о клинической смерти – это не метафора. Оказывается, он когда-то умер на работе.

Меня убило электрической лампой кварцевой в отделении реанимации. Ее замкнуло. Ее надо было подвинуть, а я ее взял. И, когда я падал, убило, она на меня упала, и вырвалась из розетки. Ну и плюс грохот. И это отделение реанимации. То есть здесь же набежала куча реаниматологов, откачали меня, я пришел в себя, – рассказал Евгений Олегович.

Как призналась Комаровский, жена сразу все поняла, когда увидела его.

А вечером пришел домой, жена говорит: "Тебя током убило?". Я спрашиваю: "Ты откуда знаешь?". А оказывается, у нее были занятия по судебной медицине. А там есть признаки смерти от поражения током. Там такие знаки: молнии на шее, на руках в виде сосудов. А я пришел – у меня были какие-то непонятные молнии на шее и палец обугленный, – рассказал детский педиатр.

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