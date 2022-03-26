Гагарина, Тимати, Лепс и другие: Минкульт готовит санкции 47 звездам, поддерживающим войну Путина в Украине

Украина вот уже больше месяца продолжает отбивать атаки российского оккупанта и делает это по всем фронтам. Кроме российских солдат, будут наказаны и артисты, которые поддерживают военное безумие Путина в Украине.
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко на странице в Facebook сообщил, что Министерство культуры и информационной политики готовит документ с именами публичных людей, которые своими заявлениями и поступками оказывают поддержку путинскому режиму и выступают за войну в Украине. Против них будут задействованы санкции.
Мы в Министерство культуры и информационной политики подготовили новый список из 47 одиозных пропутинских скоморохов, публично заявивших о поддержке военных преступлений путина в Украине. Кабмин наше предложение поддержал. Далее – согласование СНБО и Президента.
В этом списке значатся такие имена (список из ФБ – не полный):
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Певцы и музыканты:
- Николай Басков;
- Дмитрий Билан;
- Полина Гагарина;
- Олег Газманов;
- Денис Вайнштейн, он же Джиган;
- Лариса Долина;
- Сергей Жуков;
- Григорий Лепс;
- Николай Расторгуев;
- Тимур Юнусов, он же Тимати.
Актеры и режиссеры:
- Дмитрий Харатьян;
- Яна Поплавская;
- Дмитрий Певцов;
- Никита Михалков;
- Владимир Машков;
- Марат Башаров.
Политики, пропагандисты и пособники Кремля:
- Аскер-заде Наиля Вагиф кизы, журналист, телеведущая, телеканал "Россия-1";
- Бабаян Роман Георгиевич, телеведущий, депутат Московской городской думы VII созыва;
- Гудошников Алексей Валерьевич, телеведущий, канал "Звезда";
- Дугин Александр Гелиевич, политик, ученый, пропагандист;
- Колеров Модест Алексеевич, главный редактор информационного агентства REGNUM.
Также санкции вводятся против двух юридических лиц:
- владельцев спутникового телеканала "Союз", транслируемого на спутниках "Eutelsat W-4" и "Ямал-201". Официально они называются некоммерческая организация "Местная православная религиозная организация Свято-Симионовское архиерейское подворье г. Екатеринбург Свердловской области Екатеринбургской епархии русской православной церкви (московский патриархат)";
- ООО "8 канал".
Санкционные списки будем расширять и дальше. Наказаны будут все без исключения пособники кровавого путинского режима. Как говорят у нас в Украине, "русская военная песня, плыви вслед за русским кораблем". Работаем.
Также напомним, Латвия внесла в черный список 25 российских деятелей культуры.
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