"Допинги – это не выход": Макс Барских признался, что употреблял наркотики

Известный украинский певец Макс Барских сделал сенсационное заявление в интервью журналу "Отдохни", которое теперь все обсуждают...

Макс Барских дал откровенное интервью / Фото: пресс-служба

Макс Барских дал одно из своих самых откровенных интервью. Недавно в рамках своего остросоциального проекта Recycling он выпустил трек и видео No Exit, посвященные проблеме наркозависимости, и решил высказаться на эту тему.

Я хочу поделиться своим опытом с молодым поколением: рассказать, что допинги – это не выход и не легкость, а страшная ошибка, которая может закончиться очень плачевно.

Макс Барских подробно рассказал, как в его жизнь вошли наркотики. Это был клубный отдых после концертов в разных городах. То, что казалось феерией, в конце концов переросло в что-то угрожающее.

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Макс Барских для "Отдохни" / Фото: пресс-служба

Со временем понимаешь, что портятся настроение и здоровье, ты начинаешь чувствовать зависимость,

— артист не скрывает, что в определенный момент "подсел" на допинги, но этот период не был длительным.

Я быстро осознал, что наркотики не то, что помогает мне писать песни, и справился с этим. Это отдаляло меня от внутреннего "я", поэтому я сказал "стоп" и полностью убрал из своей жизни и людей и ситуации, которые приводили к такому времяпрепровождению.

Кроме того, Макс Барских поделился своим сегодняшним отношением к наркотикам. Он считает, что "легких" и "тяжелых" наркотиков нет — все они все равно приводят к злоупотреблению:

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Барских разоткровенничался с публикой / Фото: пресс-служба

Когда легкие вещества уже не действуют или становятся привычкой, человек начинает искать что-нибудь другое. Путь к настоящей эйфории и сильным ощущениям не в том, чтобы убиться наркотиками или напиться и забыть о себе, а в том, чтобы уметь общаться с собой. В этом – выход. Если ты честен с собой и признаешь свои ошибки, то можешь работать с этим. Так ты становишься лучше, тебе не нужен допинг. Так вот, по поводу травы: сегодня во многих странах используется применение каннабиса в медицинских целях. Это очищенная "травка", в ней очень мало ТГК, от нее не возникает зависимость и, в принципе, не дает тех ощущений, которые вызывает необработанная. Употребление медицинского каннабиса возможно по рецепту: для предотвращения боли, расслабления, для взрослых и зрелых людей, испытывающих депрессию. Но я думаю, что это не выход. Выход состоит в том, чтобы всегда следить и уметь общаться с собой.

Вот таким откровенным был Макс Барских с публикой.

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