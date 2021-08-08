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DOROFEEVA сообщила о состоянии своего танцора, которого избили в Киеве

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
8 августа, 13:13
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Танцора из балета Нади Дорофеевой – Евгения Гончаренко – избили в Киеве. Нападавшим оказался служащий Управления госохраны, а Гончаренко после инцидента находится в состоянии комы
Стало известно о состоянии здоровья танцора из команды Нади Дорофеевой - его избили в Киеве
Стало известно о состоянии здоровья танцора из команды Нади Дорофеевой - его избили в Киеве / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Женя Гончаренко после трепанации черепа находится в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сегодня сообщила его мама в Facebook, а Надя Дорофеева опубликовала информацию в сторис.

На сегодняшний день информация, что будет в коме еще минимум 10 дней. Это для того, чтобы отек головного мозга уменьшился. Только тогда его будут постепенно выводить из сна и диагностировать возможные последствия, – написала мама Жени.

Что известно о состоянии избитого танцора в Киеве / Скриншот: instagram.com/stories/nadyadorofeeva

Что произошло

Неделю назад возе киевского ночного клуба "Лифт" мужчина избил Женю Гончаренко. В результате этого у парня было кровоизлияние в мозг, ему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.

Вскоре Надя Дорофеева сообщила, что полиция задержала нападавшего, им оказался служащий Управления госохраны.

Женю Гончаренко избили в центре Киева / Фото: instagram.com/zhenja_goncharenko

Делом занялось Государственное бюро расследований (ГБР). Нападавшего определили в камеру предварительного задержания – ему грозит лишение свободы на срок до 8 лет.

К слову, в Управлении госохраны сообщили, что в этом инциденте "имела место банальщина", что бы это ни значило.

Отрывок видеозаписи избиения танцора Нади Дорофеевой:

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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