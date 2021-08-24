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Дорофеева в неоновом костюме спела рок-версию "Ой там, на горі" на концерте ко Дню Независимости

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
24 августа, 22:48
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Артистка в необычном жанре исполнила знаменитую народную песню. Надя Дорофеева выступила на стадионе "Олимпийский", где проходит концерт
Надя Дорофеева спела народную украинскую песню на концерте ко Дню Независимости
Надя Дорофеева спела народную украинскую песню на концерте ко Дню Независимости / Фото: Скриншот из YouTube

Надя Дорофеева облачилась в неоново-желтый костюм, сделала две косички, яркий макияж, взяла электро-гитару в руки и исполнила рок-версию трагичной песни "Ой там, на горі".

Скриншот: YouTube
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Ранее Надю, которая начала свою сольную карьеру в ноябре прошлого года, многие обвиняли за отсутствие в ее репертуаре песен на украинском языке.

Скриншот: YouTube

Многим хотелось чаще слышать, как Надя поет на государственном языке. К примеру, песня "Дим" группы "Время и Стекло" стала очень популярной и понравилась слушателям. Многие ждали, что группа запишет новые хиты на украинском, но коллектив распался и теперь Надя и Позитив больше не записывают совместные композиции.

Скриншот: YouTube

Концерт ко Дню Независимости, который проходит на "Олимпийском" в Киеве, начался в 21:00. На мероприятии уже успели выступить такие знаменитости, как Ирина Билык, TAYANNA, группа KAZKA, Христина Соловий, Олег Винник, Олег Скрипка и другие.

На праздничном концерте выступила София Ротару, которая недавно пела на "Новой волне" в Сочи. К слову, недавно Игорь Кондратюк заявил, что "не выпускал бы" Софию Михайловну на сцену концерта ко Дню Независимости Украины.

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Мы также делали подборку звезд, которые поздравили Украину с 30-летием провозглашения независимости.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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При всем уважении к легендарности Софии Михайловны Ротару, после ее недавнего выступления на "Новой волне" в Сочи – курорте страны-агрессора, я бы не выпускал ее на сцену концерта ко Дню Независимости.

Игорь Кондратюк телеведущий, продюсер
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