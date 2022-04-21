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DOROFEEVA – о том, почему сообщила о разводе с Дантесом в войну и готова ли к новым отношениям

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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21 апреля, 13:23
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Певица Надя Дорофеева появилась в откровенном интервью программе "Зірковий шлях". Артистка откровенно рассказала о разрыве с Дантесом и затронула тему новых отношений
Вышло первое интервью Нади Дорофеевой после сообщений о разводе
Вышло первое интервью Нади Дорофеевой после сообщений о разводе / Фото: instagram.com/vladimirdantes, instagram.com/nadyadorofeeva

Популярная украинская певица Надя Дорофеева стала героиней нового выпуска "Зіркового шляху" для зрителей YouTube канала "Украина". В интервью с журналисткой Ксенией Малинюк певица впервые прокомментировала разрыв с Владимиром Дантесом, а также откровенно ответила на вопрос о новых отношениях. Об этом читайте далее.

Этот год артистка объявляла годом смелости. У Нади планировался выход большого сольного альбома, она участвовала в "Голосі країни", планировались крутые дуэты – новые и перспективные начинания можно перечислять долго. Но артистка представить не могла, что ее ждут такие испытания, когда она ставила себе задачи в начале года. Все перечеркнула война. Изменения в личной жизни также стали поворотным моментом.

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Надя Дорофеева
Надя Дорофеева / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Журналистка спросила, почему о разрыве Дантес и Дорофеева объявили во время войны и не думали ли отложить новость на время.

Нет, не думали, потому что идет война, и хотя идет войны, мы дышим, живем, едим, даже что-то смотрим. Я всегда достаточно откровенна со своими поклонниками. И я не думаю, что мы кого-то обидели тем, что мы сказали с Вовой о том, что мы уже больше не вместе, но мы очень уважаем друг друга. Хотелось уже об этом сказать, потому что мы расстались еще до войны. И было много вопросов, нам было очень сложно отвечать, как там Вова, как там Надя, а мы уже не вместе. Поэтому мы решили поставить точку в этом.

Дантес и Дорофеева

Артистка призналась, что уже готова к новым отношениям:

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Да, готова. Я готова, но очень хочу домой.

Отметим, ранее в Сети обсуждали слухи о том, что у Нади Дорофеевой роман с Михаилом Кацуриным. Их первые фото из Испании уже гуляют в Сети, но пока что артистка и ресторатор официально не говорят о личном.

Напомним, 18 марта Владимир Дантес и Надя Дорофеева объявили о разводе.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

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