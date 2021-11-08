В субботу певица попала в больницу сразу перед концертом. Надя уже вернулась домой и рассказала, что с ней произошло

Надя Дорофеева вернулась домой после госпитализации / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Концерт DOROFEEVA в Египте отменили буквально перед началом. Поклонникам Нади сообщили, что ей плохо, а вместо нее на сцену выйдут другие артисты. Сама же Дорофеева связалась со своей аудиторией лишь этой ночью.

В Instastories певица написала, что уже вернулась домой и что с ней все в порядке. Она рассказала о причине, по которой попала в больницу.

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Ребята! Я только приземлилась. Я дома. Вчера со мной случилось сильнейшее отравление. Мне уже лучше, – написала Дорофеева в соцсети.

Стало известно, почему Дорофеева попала в больницу / Фото: instagram.com/stories/nadyadorofeeva

Надя поблагодарила фанатов за поддержку, а также призналась, что боится уколов. Артистке не могли поставить капельницу пять раз, из-за чего на ее руке появились гематомы.

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Надя Дорофеева призналась, что панически боится уколов / Фото: instagram.com/stories/nadyadorofeeva

В посте, опубликованном в фан-аккаунте Дорофеевой сообщили, что причиной отравления Нади стало несвежее мясо: "В больнице выяснилось, что Наде стало плохо из-за барбекю. Он оказался несвежим".

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