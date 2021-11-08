Надя Дорофеева вернулась домой после госпитализации

Концерт DOROFEEVA в Египте отменили буквально перед началом. Поклонникам Нади сообщили, что ей плохо, а вместо нее на сцену выйдут другие артисты. Сама же Дорофеева связалась со своей аудиторией лишь этой ночью.
В Instastories певица написала, что уже вернулась домой и что с ней все в порядке. Она рассказала о причине, по которой попала в больницу.
Ребята! Я только приземлилась. Я дома. Вчера со мной случилось сильнейшее отравление. Мне уже лучше, – написала Дорофеева в соцсети.
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Надя поблагодарила фанатов за поддержку, а также призналась, что боится уколов. Артистке не могли поставить капельницу пять раз, из-за чего на ее руке появились гематомы.
В посте, опубликованном в фан-аккаунте Дорофеевой сообщили, что причиной отравления Нади стало несвежее мясо: "В больнице выяснилось, что Наде стало плохо из-за барбекю. Он оказался несвежим".
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