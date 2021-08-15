"Дорогая сестра!": Ани Лорак трогательно поздравила Подкопаеву с днем рождения

Певица поделилась фотографиями из личного архива, на которых она запечатлена вместе с олимпийской чемпионкой. Лорак и Подкопаева дружат уже более 20 лет

Ани Лорак поздравила Лилию Подкопаеву с днем рождения / Фото: instagram.com/anilorak

Сегодня Лилия Подкопаева празднует 43-летие. Ани Лорак, как настоящая лучшая подруга, поделилась в сторис несколькими фотографиями с именинницей.

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Напомним, что уже завтра Ани Лорак даст свой первый концерт в Одессе, а второе шоу запланировано на следующий день – 17 августа.

Подкопаеву певица очень мило назвала своей сестрой и поздравила ее с днем рождения такими вот кадрами:

Ани Лорак и Лилия Подкопаева дружат более 20-ти лет / Фото: instagram.com/stories/anilorak

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Фотографии сделаны в разное время, но подруги практически не поменялись. Более того, как отмечают фолловеры Лорак, они с Лилей очень похожи внешне.

Ани Лорак поздравила Лилию Подкопаеву с днем рождения / Фото: instagram.com/stories/anilorak

Дружба не измеряется количеством звонков и встреч..., – говорит про Ани Лорак Лилия Подкопаева.

Певица, к слову, является крестной мамой дочери Подкопаевой, которую зовут Каролина. Недавно Лилия Подкопаева показала дочку, которой уже исполнилось 14 лет.

Лилия Подкопаева показала взрослую дочь Каролину / Фото: instagram.com/podkopayeva_official

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Гимнастка является мамой троих детей: она воспитывает сына Вадима, дочь Каролину от Тимофея Нагорного и дочь Эвелину, которую родила в 2019 году от бизнесмена Игоря Дубинского.

Смотрите эксклюзивное интервью Лилии Подкопаевой для программы "Зірковий шлях":

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