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"Дорогая сестра!": Ани Лорак трогательно поздравила Подкопаеву с днем рождения

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
15 августа, 16:34
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Певица поделилась фотографиями из личного архива, на которых она запечатлена вместе с олимпийской чемпионкой. Лорак и Подкопаева дружат уже более 20 лет
Ани Лорак поздравила Лилию Подкопаеву с днем рождения
Ани Лорак поздравила Лилию Подкопаеву с днем рождения / Фото: instagram.com/anilorak

Сегодня Лилия Подкопаева празднует 43-летие. Ани Лорак, как настоящая лучшая подруга, поделилась в сторис несколькими фотографиями с именинницей.

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Напомним, что уже завтра Ани Лорак даст свой первый концерт в Одессе, а второе шоу запланировано на следующий день – 17 августа.

Подкопаеву певица очень мило назвала своей сестрой и поздравила ее с днем рождения такими вот кадрами:

Ани Лорак и Лилия Подкопаева дружат более 20-ти лет / Фото: instagram.com/stories/anilorak

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Фотографии сделаны в разное время, но подруги практически не поменялись. Более того, как отмечают фолловеры Лорак, они с Лилей очень похожи внешне.

Ани Лорак поздравила Лилию Подкопаеву с днем рождения / Фото: instagram.com/stories/anilorak

Дружба не измеряется количеством звонков и встреч..., – говорит про Ани Лорак Лилия Подкопаева.

Певица, к слову, является крестной мамой дочери Подкопаевой, которую зовут Каролина. Недавно Лилия Подкопаева показала дочку, которой уже исполнилось 14 лет.

Лилия Подкопаева показала взрослую дочь Каролину
Лилия Подкопаева показала взрослую дочь Каролину / Фото: instagram.com/podkopayeva_official

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Гимнастка является мамой троих детей: она воспитывает сына Вадима, дочь Каролину от Тимофея Нагорного и дочь Эвелину, которую родила в 2019 году от бизнесмена Игоря Дубинского.

Смотрите эксклюзивное интервью Лилии Подкопаевой для программы "Зірковий шлях":

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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Цитата дня

Я сравниваю себя не с девочками из глубинок, которым, конечно, было тяжелее, это очевидно. Я смотрю на мультимиллионеров, которые тоже чьи-то сыновья и дочери. И по сравнению с ними, я боролась за все сама, я всего добилась сама. И нельзя это обесценивать только из-за моей фамилии. Если бы ее не было, я бы добилась ровно того же, может быть позже, но свое бы я забрала.

Ксения Собчак журналист, ведущая
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