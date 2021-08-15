"Дорогая сестра!": Ани Лорак трогательно поздравила Подкопаеву с днем рождения

Сегодня Лилия Подкопаева празднует 43-летие. Ани Лорак, как настоящая лучшая подруга, поделилась в сторис несколькими фотографиями с именинницей.
Напомним, что уже завтра Ани Лорак даст свой первый концерт в Одессе, а второе шоу запланировано на следующий день – 17 августа.
Подкопаеву певица очень мило назвала своей сестрой и поздравила ее с днем рождения такими вот кадрами:
Фотографии сделаны в разное время, но подруги практически не поменялись. Более того, как отмечают фолловеры Лорак, они с Лилей очень похожи внешне.
Дружба не измеряется количеством звонков и встреч..., – говорит про Ани Лорак Лилия Подкопаева.
Певица, к слову, является крестной мамой дочери Подкопаевой, которую зовут Каролина. Недавно Лилия Подкопаева показала дочку, которой уже исполнилось 14 лет.
Гимнастка является мамой троих детей: она воспитывает сына Вадима, дочь Каролину от Тимофея Нагорного и дочь Эвелину, которую родила в 2019 году от бизнесмена Игоря Дубинского.
Смотрите эксклюзивное интервью Лилии Подкопаевой для программы "Зірковий шлях":
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