"Достали со своей Тиной": соцсети спорят из-за новой ведущей Танців з зірками

Иванна Онуфрийчук стала ведущей нового сезона танцевального шоу вместо Тины Кароль. В Сети из-за этого разгорелся скандал – кто-то хочет вернуть Тину, а кому-то она уже надоела

Иванна Онуфрийчук / Тина Кароль / Фото: instagram.com/tanci1plus1

Теперь в голдруме "танцев" вместо Тины Кароль будет Иванна Онуфрийчук. Многие поклонники певицы ожидали увидеть ее на паркете, но пока что намека на то, что Тина станет участницей шоу, не было.

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Между тем новую ведущую и коллегу Юрия Горбунова уже представили зрителям. Некоторые восприняли эту новость с радостью, а вот фанаты Кароль пишут гневные комментарии об Иванне Онуфрийчук и требуют, чтобы на проект вернули Тину.

"Легендарные ведущие есть легендарные ведущие! Юра и Тина были как одно целое! Очень жаль, что Тины не будет. И шоу станет каким-то непривычным!"

"Хотелось бы, чтобы Тина и дальше была ведущей"

"Тина Кароль лучшая! Как можно было ее заменить!"

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Скриншот: instagram.com/tanci1plus1

"Как можно было заменить легендарную Тину на Иванку"

"Тина легенда этого шоу, а теперь какая-то Иванна"

Скриншот: instagram.com/tanci1plus1

Но не все настроены так скептически. Среди пользователей нашлись и те, кто выступил против Кароль:

"Заколебали со своей Тиной, смотрите концерты ее и любуйтесь ею. Многие люди смотрят танцы со звездами, а не на Тину"

"Ну наконец-то новые лица! А то всюду Тина-Тина"

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Скриншот: instagram.com/tanci1plus1

"Иванна прекрасная ведущая. Красивая и изысканная! Очень ждем ее дебюта!"

"Очень рада ее вновь увидеть на проекте!"

Скриншот: instagram.com/tanci1plus1

Смотрите эксклюзивное интервью с Иванной Онуфрийчук:

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