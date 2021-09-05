"Достали со своей Тиной": соцсети спорят из-за новой ведущей Танців з зірками

Теперь в голдруме "танцев" вместо Тины Кароль будет Иванна Онуфрийчук. Многие поклонники певицы ожидали увидеть ее на паркете, но пока что намека на то, что Тина станет участницей шоу, не было.
Между тем новую ведущую и коллегу Юрия Горбунова уже представили зрителям. Некоторые восприняли эту новость с радостью, а вот фанаты Кароль пишут гневные комментарии об Иванне Онуфрийчук и требуют, чтобы на проект вернули Тину.
- "Легендарные ведущие есть легендарные ведущие! Юра и Тина были как одно целое! Очень жаль, что Тины не будет. И шоу станет каким-то непривычным!"
- "Хотелось бы, чтобы Тина и дальше была ведущей"
- "Тина Кароль лучшая! Как можно было ее заменить!"
- "Как можно было заменить легендарную Тину на Иванку"
- "Тина легенда этого шоу, а теперь какая-то Иванна"
Но не все настроены так скептически. Среди пользователей нашлись и те, кто выступил против Кароль:
- "Заколебали со своей Тиной, смотрите концерты ее и любуйтесь ею. Многие люди смотрят танцы со звездами, а не на Тину"
- "Ну наконец-то новые лица! А то всюду Тина-Тина"
- "Иванна прекрасная ведущая. Красивая и изысканная! Очень ждем ее дебюта!"
- "Очень рада ее вновь увидеть на проекте!"
Смотрите эксклюзивное интервью с Иванной Онуфрийчук:
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