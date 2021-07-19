Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Лайфхакер Техно

Украинки без фотошопа

Состояние МакSим

Скандал с Дорном

Кондратюк VS Лорак

Борисюк запел

Співають всі
СЕГОДНЯ Звездно Украинские

Дурнев ответил Ефросининой за слова о "суперзвезде из прошлого": Вам очень удобно быть оскорбленной

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
19 июля, 17:44
Копировать ссылку
Недавно в Сети разразился скандал после того, как Алексей Дурнев отказался прийти на интервью к Маше Ефросининой. Телеведущая была оскорблена тем, как он охарактеризовал ее у себя в Stories
Алексей Дурнев, Маша Ефросинина
Алексей Дурнев, Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina, Скриншот из YouTube

Телеведущий и блогер Алексей Дурнев, который ранее публично назвал Ефросинину "суперзвездой из прошлого", отреагировал на ее видеообращение и объяснил, почему отказался давать ей интервью.

Напомним, что подписчики поинтересовались у телеведущего, согласится ли он прийти к Маше на интервью в ее YouTube-программу "Экзамен с Машей Ефросининой". Тогда же Алексей Дурнев ответил, что "скорее всего нет" и назвал ее "интервьюером и суперзвездой из прошлого". Когда Маша Ефросинина увидела это, то решила записать публичное видео, в котором сказала, что ее обидели слова Дурнева.

Как Маша Евросинина ответила Алексею Дурневу:

В новом выпуске "Дурнев смотрит сторис" на своем YouTube-канале, Алексей Дурнев прокомментировал видео Маши Ефросининой.

Маша, простите, мы с вами контрактов никаких не подписывали. В какой-то момент мне было интересно дать вам интервью, потом, в какой-то момент могло стать неинтересно, потом мне снова может стать интересно. Я не вам подыгрываю, я себе подыгрываю. Надо мне – я буду это делать, не надо – не буду. Что касается обидных слов... Я сказал, что вы, Маша, не можете определиться, вы суперзвезда из прошлого или интервьюер и вот, почему. Я посмотрел ваше интервью с Раминой и там вы говорите: "Как ты затащила Дурнева в свою программу? Я его позвала один раз, а он отказался и я решила, что он меня не уважает, а после этого решила его не звать", – сказал Дурнев.

Затем Дурнев отметил, что Рамина звала его на интервью целый год и это действительно правда. Телеведущий добавил, что по его мнению, формат интервью не очень сложный, потому что к интервьюеру приходит известный человек и вся работа заключается в том, чтобы привести его в студию. Поэтому, по мнению Алексея, Рамина – не суперзвезда из прошлого и строит карьеру звезды будущего.

Она не обламывается, каждый день пишет людям, зовет их и в какой-то момент люди сдаются и приходят. А так, как вы не можете понять, вы суперзвезда из прошлого или вы строите карьеру интервьюера, поэтому у вас такие проблемы с людьми, типа меня. Вы раз написали, вам отказали, вы обиделись и уже потеряли одного из гостей, – сказал Алексей Дурнев.

Блогер удивился, что это стало чем-то обидным для Маши Ефросининой.

А что тут оскорбительного? Ну, Маша, вам тут очень удобно быть оскорбленной, – добавил Алексей.

Ранее Алексей Дурней и Леся Никитюк публично выяснили отношения в Сети.

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Больше новостей
Последние новости
Больше новостей
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Что готовит Одесский кинофестиваль-2021
Больше новостей
Как вам трендовый образ Тины Кароль?
Все обсуждают
Игорь Кондратюк высмеял Ани Лорак
Посмотреть
Цитата дня

Мы больше не пара... Я долго занимаюсь своей духовной жизнью, работаю со своими эмоциями, учусь любить и принимать любовь, учусь радикальному прощению этого мира, но сегодня я поняла, что предавать себя и своего сына я больше не могу.

Ксения Мишина актриса
Что произошло?
Сольник звезды
MONATIK
31 июля/20:00
5 концертов июля
Мишина и Эллерт больше не пара
Три версия расставания
Что случилось?

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять