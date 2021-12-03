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Джакузи, спа-центр и паркинг: что внутри замка Пугачевой и Галкина и сколько он стоит

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"
3 декабря, 15:24
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Звезды любят экспериментировать с жильем и воплощать свои фантазии и желания, иногда даже неожиданные. Вот и Примадонна со своим супругом не отстали от трендов и построили замок
Алла Пугачева и Максим Галкин живут в замке уже несколько лет.
Алла Пугачева и Максим Галкин живут в замке уже несколько лет. / Фото: instagram.com/maxgalkinru, Скриншот из YouTube

Всем давно известно, что Максим Галкин и Алла Пугачева живут в роскошном замке, который уже, кстати, украсили к Новому году. Однако поклонников до сих пор тревожит вопрос – сколько же стоит такая помпезность?

Стоимость замка, в котором звездные супруги вместе с детьми проживают уже несколько лет, эксперты оценивают в 750 миллионов рублей (более 278 млн грн), об этом пишет "Комсомольская правда".

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Шестиэтажный замок построен из камня, он расположенный на вершине холма в подмосковном селе Грязь.

Дом построенный в викторианском стиле. Вход в помещение украшают горгульи, а ночью особняк подсвечивается. "Изюминкой" замка является высокая башня с открытой площадкой, напоминающее средневековое сооружение.

Замок Галкина и Пугачевой. Фото: скриншот YouTube

Общая площадь особняка Пугачевой и Галкина около трех тысяч кв. м. В помещении есть все необходимое для звездной семьи – лифт, подземный паркинг, бассейн в китайском стиле, спа-центр с джакузи. А вот на придомовой территории есть отдельное жилье для прислуги, зимний сад и оранжерея.

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Отметим, что к семейству постоянно наведываются их звездные друзья. Галкин и Алла Борисовна часто радуют поклонников в Сети фото из и своего роскошного дома. Когда-то шоумен рассказывал, что замок был его детской мечтой и вот он ее осуществил.

К звездным супругам часто приезжают гости.
К звездным супругам часто приезжают гости. / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Напомним, ранее автор хита Пугачевой и Галкина "Будь или не будь" призналась, как завязался роман пары. По словам Любаши, все началось с записи той же песни.

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А вот Филипп Киркоров откровенно рассказал о разводе с Аллой Борисовной. Как вспомнил артист, все произошло накануне Нового года. Тот день певец назвал одним из самых сложных в жизни.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор проекта "Звезды"

В СМИ с 2020 года. Писала для Gazeta.ua и Фактов ICTV. Слежу за событиями в мире шоу-бизнеса и культуры. Учусь в ЛНУ им. Франко по специальности журналистика. Живу в Чернигове. Люблю книги, кино, активный отдых и свою работу.

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