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Джамала купила участок под Киевом. Звезда будет жить в доме с Дорофеевой и Монатиком

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
4 октября, 15:17
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Все больше звезд выбирают жизнь за городом, вместо покупки квартир в центре столицы. Певица Джамала тоже решила построить собственный частный дом
Джамала переедет жить в частный дом
Джамала переедет жить в частный дом / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Певица Джамала, которая решилась на короткую стрижку, будет жить по-соседству с Надей Дорофеевой, Владимиром Дантесом и Дмитрием Монатиком. Артистка стала владелицей участка земли в селе Крюковщина и планирует в скором будущем туда переехать.

Об этом Джамала рассказала в программе "Світське життя". Как оказалось, звезда уже расспросила Надю Дорофееву о местности в селе.

Это приятно. Мы общались с Джамалой о местности. Это классное решение. Нам там очень нравится. Там классно, – сказала надя Дорофеева.

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Помимо Нади Дорофеевой, соседями Джамалы станут Дмитрий Монатик с супругой Ириной и детьми, а также Алена Шоптенко с мужем и детьми.

Надя Дорофеева и Джамала будут жить рядом
Надя Дорофеева и Джамала будут жить рядом / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Сейчас Джамала живет с супругом, Бекиром Сулейманом и их детьми в столице. Еще в 2016 году эту квартиру Джамала получила в подарок от мэра Киева за победу на "Евровидении".

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Смотрите в ролике, как Джамала рассказала о буллинге, который ей пришлось переживать во время беременности и после родов:

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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